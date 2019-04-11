Пятиклашки спасли от пожара целый дачный поселок под Иркутском

- Смотри, трава горит! - закричал Дима Поляков, ткнув приятеля Данила Степачева в бок.

Уроки у пятиклашек давно закончились, оба учатся в Марковской средней школе, домашка готова. Друзья с чистой совестью отправились на прогулку. На часах около восьми, уже достаточно темно. Парни засобирались домой…

- Огонь сейчас на дачи перекинется! - закричал в ответ Данил.

И был ой как прав. Сильный ветер раздувал пламя, с огромной скоростью приближая к домам. Что делать? На помощь пришли уроки ОБЖ.

- Надо позвонить 101, - скомандовал Дима.

Мобильники у парней были с собой, и уже через минуту дежурный принял вызов. Однако пожарным, чтобы добраться до полыхающего поля, нужно было время, а огонь тем временем разгорался сильнее - пяти минут бы хватило, чтобы превратить половину садоводства в пепелище. И тут Даня и Дима не растерялись.

- Гляди, там ель!

Занятия по спортивному ориентированию на местности парнишки точно не пропускали. Как спасти родное садоводство, сообразили в миг. Смекалистые друзья подскочили к дереву, наломали веток, сделали из них веники и принялись сбивать огонь! Метр за метром и пятиклашки сумели потушить горящую траву. А тут и пожарные подоспели, помогли друзьям закончить начатое.

Ирина Полякова рассказывает о сыне Диме, который вместе с другом помогли потушить пожар. 00:00 00:00

- Сказать, что удивилась, когда узнала, что моего Диму, испачканного сажей и пропахшего дымом, привезли домой на пожарной машине, - ничего не сказать, - улыбается мама юного героя Ирина Полякова. - Я просто онемела! Думала, чего такого он натворил? А оказалось, что мой Дима - настоящий герой. Сын всегда был отзывчивым ребенком. Но такого поступка даже я от него не ожидала. Думаю, на него повлиял один случай из детства. Он был совсем маленьким, когда загорелся дом наших соседей. Мы все вместе бросились на помощь. Хотя Дима был крошкой, эта история крепко врезалась в память.

В МЧС говорят, если бы не ребята, неизвестно, сколько бы домов сгорело. К слову, всего в садоводстве 470 участков, постоянно проживает больше 100 человек. Естественно, об отважном поступке мальчишек заговорили все соседи, а на следующий день ребята проснулись знаменитыми - о них написали все газеты!

- Дима не поверил, думал, шутка такая, - со смехом рассказывает сестра мальчика Алена. - Все смотрел в соцсетях, как люди обсуждают их поступок. Хотя сам о нем подробно не рассказывал из скромности. Я даже не думала, что угроза была такой серьезной. Кстати, Дима мечтает стать военным. Наверное, защищать других - у него в крови. Носит одежду в стиле милитари, в свободное время в интернете смотрит ролики о выживании в экстремальных условиях.

Алена Полякова вспоминает, как Дима отреагировал на обрушившуюся на него славу. 00:00 00:00

Обоих парней ждет награда от ведомства!

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