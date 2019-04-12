Пытаясь вылечить зятя от алкоголизма, пенсионерка из Шелехова отдала «белому магу» 3,8 миллиона рублей

На что только не идут некоторые люди, чтобы вылечить близкого человека, страдающего алкоголизмом. Например, 66-летняя жительница Шелехова решилась даже отдать за это целое состояние и сама осталась ни с чем.

Дело в том, что зять пенсионерки уже несколько лет не мог избавиться от пагубной привычки. Мужчина постоянно обещал, что бросить пить, но в окончательную «завязку» так и не ушел. Еще в 2017 году его теща, смотря телевизор, наткнулась на передачу, в которой красноречивый «белый маг» обещал исцелить человека с любой проблемой. Женщина тут же набрала номер, указанный в бегущей строке и представившийся ей на том конце провода «адепт школы белой магии», пообещал исцелить зятя дистанционно, то есть через обычную трубку телефона. Правда, пенсионерку сразу предупредили, что услуги не дешевые и за первый сеанс потребуется перевести магу 200 тысяч рублей.

- Даже не спросив, каким образом должно было проходить «лечение», доверчивая шелеховчанка сразу отправилась в банк, брать кредит, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Конечно, позже выяснилось, что нужны еще сеансы, цена за которые только увеличивалась. В итоге, женщина продолжала оформлять один кредит за другим и отправлять колдунам по 200-300 тысяч рублей. И все это продолжалось до апреля 2018 года.

Отдав уже 2,5 миллиона рублей, словно зомбированная пенсионерка, наконец, поняла, что «магические обряды» не приносят никакого эффекта. Зять как пил, так и продолжал пить. Тогда теща позвонила, якобы помощнику лже-мага еще раз и потребовала вернуть всю сумму до копейки. Тот ответил, что деньги, действительно будут возвращены, но только в случае уплаты компенсации в …1,5 миллиона рублей. Отчаявшаяся пенсионерка вновь побежала брать кредит и отправила мошенникам положенную сумму. После этого, легко разбогатевшие аферисты заблокировали свой номер и больше не выходили на связь.

- «Подарив» неизвестным 3,8 миллиона рублей, она пошла в полицию, - продолжают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что женщина даже сохранила все чеки с переводами. Благодаря этому, найти преступников будет немного проще. Мы уже выяснили, что еще одной жертвой этого «белого мага» недавно стал житель Санкт-Петербурга. Ну а номер телефона мошенников зарегистрирован в Москве.

Поиски целителя-афериста продолжаются. Полицейские не исключают, что его именем могли представиться совсем другие люди. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Лже-магу грозит до 10 лет лишения свободы. Сыщики же еще раз предупреждают иркутян не верить предложениям от так называемых магов, экстрасенсов, гадалок, которые предлагают снять порчу, излечить от всех болезней.

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