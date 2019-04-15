Трибуна цирка шапито обрушилась во время представления бродячих артистов в Усть-Илимске

Не до смеха оказалось нескольким десяткам зрителей передвижного цирка-шапито в Усть-Илимске. 13 апреля, прямо во время представления бродячих артистов, в амфитеатре обрушились конструкции нескольких рядов кресел. Об этом происшествии стало известно, после того, как фото с места ЧП опубликовали в одном из городских пабликов в соцсетях. Пост во время мониторинга обнаружили местные полицейские.

- Просим всех пострадавших обратиться за правовой помощью в отделы полиции, - сообщается на официальной странице Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» в инстаграм. - По адресам: ул. Декабристов, 2, или по ул. Гайдара 2А.

ui_mvd38 Полицейские Усть-Илимска ищут пострадавших при обрушении трибуны цирка шапито

Добавим, что в соцсетях, где был опубликован снимок с провалившимися примерно на метр трибунами, сообщают, что никто из зрителей не пострадал. Сейчас эта информация проверяется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ел снег и пел песни Высоцкого: сибиряк неделю блуждал по льду Байкала, пока его случайно не спасли рыбаки (Подробности)