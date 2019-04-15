2019-04-15T13:07:49+03:00
Происшествия

Трибуна цирка шапито обрушилась во время представления бродячих артистов в Усть-Илимске

Полицейские ищут пострадавших среди зрителей [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments2
Трибуна цирка шапито обрушилась во время представления бродячих артистов в Усть-ИлимскеТрибуна цирка шапито обрушилась во время представления бродячих артистов в Усть-ИлимскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Не до смеха оказалось нескольким десяткам зрителей передвижного цирка-шапито в Усть-Илимске. 13 апреля, прямо во время представления бродячих артистов, в амфитеатре обрушились конструкции нескольких рядов кресел. Об этом происшествии стало известно, после того, как фото с места ЧП опубликовали в одном из городских пабликов в соцсетях. Пост во время мониторинга обнаружили местные полицейские.

- Просим всех пострадавших обратиться за правовой помощью в отделы полиции, - сообщается на официальной странице Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» в инстаграм. - По адресам: ул. Декабристов, 2, или по ул. Гайдара 2А.

ui_mvd38ui_mvd38
Полицейские Усть-Илимска ищут пострадавших при обрушении трибуны цирка шапито
82 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Добавим, что в соцсетях, где был опубликован снимок с провалившимися примерно на метр трибунами, сообщают, что никто из зрителей не пострадал. Сейчас эта информация проверяется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ел снег и пел песни Высоцкого: сибиряк неделю блуждал по льду Байкала, пока его случайно не спасли рыбаки (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В иркутском интернате открыли новое отделение милосердия
«Ростелеком» в Иркутской области продлил акцию «Для дома и спокойствия»
Тело новорожденного ребенка нашли в заброшенном гараже в поселке Мегет
Житель Бурятии прожил 27 лет с металлическими болтами в челюсти
В Ангарске задержали похитителей крышек люков
Грабителя, который срывал золотые украшения с женщин, задержали в Иркутске
«Клиника года»: выбираем медучреждения, которым доверяют пациенты
Житель Байкальска поймал вооруженного грабителя
Десять человек оштрафовали за разведение костров в Иркутской области
19 апреля в Иркутске: все на День донора
Машина скорой помощи наехала на женщину с коляской на пешеходном переходе в Иркутске
Алексей Соболь: бизнес-миссия во Вьетнам, организованная Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, прошла успешно
Управляющая компания четыре года работала без лицензии в Слюдянском районе
Лесные пожары начались в Иркутской области
Непогода в Иркутской области оставила ряд поселков без электроэнергии
«Пасхальный звон» пройдет в Тальцах 28 апреля
За неделю в Иркутске выросли цены на свежие огурцы и творог
В Иркутском краеведческом музее пройдет концерт саксофониста Артема Сыровацкого
Финал чемпионата России по волейболу в Иркутске: болеем за «Ангару»!
Фильм по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне» покажут в Доме кино Иркутска