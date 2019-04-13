Ванесса Джеймс и Морган Сипре откатали произвольную на командном чемпионате мира 2019 в едином порыве и выиграли

Да, так бывает. Если вы не видели мощную произвольную программу великолепной французской пары Ванесса Джеймс -Морган Сипре, обязательно ее посмотрите. Этот прокат был последним в сезоне. В следующем году фигуристы обязательно поменяют программу.

Но ровно то же самое можно сказать и о российской паре, тонких, лиричных и проникновенных. Наталья Забияко и Александр Энберт. Совсем недавно а них никто не ставил, их считали третьим номером сборной. Но, можно сказать, фигуристы, поменяв партнеров и партнерш, пережив травмы и неверие в себя,нашли друг друга. Сегодня это великолепная пара, исполнившая композицию «Я и ты» Игоря Крутого в произвольной так, что мурашки по коже. И голос Дмитрия Хворостовского.

Наталья Забияко и Александр Энберт: командный чемпионат мира, пары, произвольная программа .

Наталья Забияко и Александр Энберт стали вторыми в произвольной программе пар на командном чемпионате мира 2019 в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ванесса и Морган выиграли соревнования с личным рекордом — 151, 5 и это второй результат в мире. Они принесли в копилку французской сборной 12 баллов. Наталья и Александр в копилку нашей — 11, набрав больше 141 балла. Не лучший результат, двойной сальхов вместо тройного. Но впечатления это не портит. После короткой было ровно наоборот. Поквитались. Позиции нашей команды это не изменит — если японки вдруг не сдадутся, причем обе, будет команда третьей. Это уже наверняка.

Для Ванессы Джеймс и Моргана Сипре ( отдадим должное французам) эти старты были знаковыми. Лидируя в сезоне, выиграли чемпионат европы, но проиграли чемпионат мира. И не просто проиграли, а, завалив короткую, стали в итоге пятыми. Вот что Ванесса написала в своем инстаграме по этому поводу:

Ванесса Джеймс и Морган Сипре: произвольная программа, пары, командный чемпионат мира 2019 в Японии.Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре выиграли произвольную программу в рамках командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии! За свой прокат французский дуэт получил от судей 152,52 балла, установив свой личный рекорд.Второе место на счету российских фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта, их результат составил 141,32 балла. Командный зачет (по итогам семи программ из восьми): 1. США 99 баллов2. Япония 86 баллов3. Россия 81 балл

«Теперь я наконец-то могу сказать спасибо! Спасибо Японии, спасибо всем конкурентам и всем болельщикам за то, что сделали этот чемпионат мира таким удивительным опытом. Я должна сказать, что не получилось, как мы планировали, но у нас нет сожалений! Плюс привет... мы решили задержаться еще ненадолго!! О да!! 2019/2020 Приготовьтесь! Мы идем.»

Это значит, что французы будут соревноваться с нашими парами и в следующем сезоне.

Канадцы Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро стали третьими.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что же касается других участников программы, то канадцы, Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада)поменялись местами с итальянцами, благодаря отличному прокату они переместились на третье место. Эшли Кэйн и Тимоти Ледюк из Америки светились американскими же улыбками, став пятыми. Хотя, чтобы проиграть слабой пока японской паре, им надо было постараться.

У итальянцев Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе 4 место в произвольной программе пар на командном чемпионате мира 2019 в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако Татьяна Анатольевна Тарасова, наш знаменитый тренер, комментируя соревнования, не случайно отметила, что японцы создали пару, и не одну. А если японцы берутся за дело, то серьезно. Будут приглашать российских, американских, китайских тренеров. Будут работать, будут и результаты.

Эшли Кэйн – Тимоти Ледюк (США) стали пятыми в произвольной программе пар на на командном чемпионате мира 2019 в Японии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рику Миура – Сойя Ичихаши из Японии в самом начале пути. Они стали 6 в произвольной программе пар на командном чемпионате мира 2019Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас выходят на старт наши девушки. В короткой великолепно откаталась Елизавета Туктамышева. Ждем ее выход.

Командный зачет (по итогам семи программ из восьми): 1. США 99 баллов 2. Япония 86 баллов 3. Россия 81 балл

Командный чемпионат мира, пары, произвольная программа

Финальная таблица результатов

1.Ванесса Джеймс – Морган Сипре (Франция) – 12 баллов

2.Наталья Забияко – Александр Энберт (Россия) – 11 баллов

3. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 10 баллов

4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 9 баллов

5. Эшли Кэйн – Тимоти ЛеДюк (США) – 8 баллов

6. Рику Миура – Сойя Ичихаши (Япония) – 7 баллов