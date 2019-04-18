2019-04-18T12:50:22+03:00
Происшествия

Острый перитонит во время полета: самолет рейсом Москва-Сеул экстренно сел в Иркутске

Посадка судна прошла успешно
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Острый перитонит на борту: Самолет рейсом Москва-Сеул экстренно сел в Иркутске. Фото: пресс-служба иркутского аэропортаОстрый перитонит на борту: Самолет рейсом Москва-Сеул экстренно сел в Иркутске. Фото: пресс-служба иркутского аэропорта
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Боинг 777, летевший по маршруту Москва-Сеул экстренно приземлился в Иркутске, днем, 18 апреля. По предварительной информации полет пришлось прервать из-за плохого состояния одного из пассажиров, у которого начался перитонит, острый воспалительный процесс в организме, связанный с аппендицитом. Это состояние, если срочно не оказать хирургическую помощь, угрожало жизни пассажира.

- Посадка прошла успешно, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе иркутского аэропорта. – Перед тем как сесть, лайнер сделал два круга над городом, чтобы выработать горючее. Об экстренном приземлении этого борта нам сообщили заранее, поэтому мы были готовы принять его во всеоружии.

В каком состоянии находится пассажир, станет понятно, после того, как его осмотрят врачи, которые уже оказывают ему помощь. Когда самолет сможет продолжить свой путь, станет известно позже. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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