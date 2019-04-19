Он сказал: "Прости, у меня другая": иркутянку, прикованную к постели бросил жених, а она чудом пошла на поправку

Про историю 30-летней иркутянки Юлии Шмуль без слез и не расскажешь. Вот уже 10 лет прикованной к кровати молодой сибирячке приходится учиться жить заново. Из-за страшных травм Юлия с нуля учится сейчас держать в руке ложку, хотя в то, что это в принципе возможно еще даже год назад не было и речи. Доктора разводили руками и твердили, что Юля безнадежна. А теперь она мечтает встать на ноги и верит, что это обязательно произойдет.

Страшная авария

В таком беспомощном состоянии девушка оказалась после страшного ДТП. Перевернул жизнь Юлии на 180 градусов морозный вечер 9 февраля 2009 года. Тогда приятели позвали ее на день рождения. Как это обычно бывает, во время вечеринки молодежи захотелось добавки. И один из парней, несмотря на то что уже был навеселе, решил усадить всю компанию в машину и доехать до ближайшего магазина. Села в салон и Юлия. На обратном пути легковушку закрутило на скользкой дороге, на большой скорости иномарка врезалась в столб. Сам водитель отделался лишь царапинами, двое пассажиров погибли. Не давали врачи радужных прогнозов и родным Юли. Девушка выкарабкалась и пришла в сознание лишь через две недели. А дальше…

Почти 10 лет Юля провела лежа в постели. Фото: личный архив Юлии Шмуль.

- Я могла только лежать, не шевелились ни руки, ни ноги, - вспоминает Юлия Шмуль. - Маме все время приходилось быть рядом. Она кормила меня, чистила зубы. Правда, о том, что я никогда не смогу ходить, она сказала мне только через два года после аварии.

Слова прозвучали для Юли, как приговор. От страха и безысходности она даже думала свести счеты с жизнью. Но вскоре поняла, никто из родных и близких от нее не отвернулся. Наоборот, все ее любят и хотят видеть улыбку на лице. Поэтому Юля все же стала учиться жить заново. Например, когда родители купили ей ноутбук, ей приходилось бороться с болью и одышкой, когда она просто нажимала на кнопку мышки. Пальцы не работали, и девушка управлялась краешком ладони. Так даже эсэмэски научилась писать.

Юле необходимы ежедневные массажи и тренировки. Фото: личный архив Юлии Шмуль.

Спустя еще несколько лет Юлия вообще стала настоящим юзером. Увлеклась компьютерными играми в режиме онлайн. И одна из соперниц неожиданно стала для сибирячки другом. Наталья Ковшикова из Липецка, узнав, что иркутянка инвалид, решила ей помочь и создала в соцсетях группу для сбора средств на лечение. Помимо того, что неравнодушные жители разных городов начали скидывать деньги на лекарства, Юлия нашла и любовь.

Любовь по переписке

И здесь начинается история, которой позавидуют сценаристы сериалов. В июне 2017 года «Комсомолка» писала, как девушка познакомилась с 33-летним Владимиром Ханхаевым из Германии. В Европу он перебрался уже 20 лет назад. Увидев Юлю в соцсетях, влюбился с первого взгляда. Чтобы помочь, он сначала отправил ей 7 тысяч рублей, а затем начал ухаживать на расстоянии. Отправлял огромные букеты роз, игрушки, а спустя полгода переписки приехал в далекую Сибирь и сделал Юле предложение.

- Он сел рядышком, взял мою руку в свою, поцеловал все пять пальцев, а потом достал кольцо и попросил стать его женой, - не скрывая слез счастья, рассказывала тогда Юля. - Говорил, что хочет быть только со мной и верит, что я поправлюсь.

Владимир и Юля планировали пожениться. Фото: личный архив Юлии Шмуль.

После той статьи одни восхищались поступком русского немца, другие откровенно не поверили. Мол, хочет попиариться мужик, по ток-шоу побегать. А того глядишь и на деньги позарился, которые Юле собирали со всей страны. Как бы там ни было, но сказка все же закончилась спустя год после того, как Владимир написал Юле первое сообщение. Летом 2018-го он позвонил и сказал: «Все кончено»!

Расставание и шанс на выздоровление

- Когда я взяла трубку, он произнес: «Юля, прости, у меня появилась другая», - вздыхает иркутянка. - Я спрашиваю: «Ты влюбился?». Он говорит, что не знает, но его тянет к той девушке. В общем, я его поблагодарила за правду, пожелала счастья и отпустила с добрым сердцем. Конечно, расстроилась. Но мы заранее договорились - жалеть меня он не будет. Думаю, что Володя поступил честно. Я все равно ему благодарна за то счастливое время, что был рядом. Где-то в глубине души я понимала, что это не на всю жизнь.

Целый год Владимир отправлял Юле подарки. На фото букет из 101 розы. Фото: личный архив Юлии Шмуль.

После того звонка Юлия и Владимир больше не общались. Даже не остались друзьями. Мужчина до сих пор ни разу не позвонил и не спросил о ее состоянии здоровья. Хотя рассказать девушке есть о чем. У иркутянки появился реальный шанс на выздоровление. Через пару месяцев после расставания с Владимиром Юле в соцсетях предложили связаться с волонтерами благотворительного фонда «Клуб добряков». Якобы у тех должны быть контакты с лучшими врачами мира.

- Я решила попробовать, ведь в России мне твердо сказали, что помочь уже ничем нельзя, - продолжает Юля. - В общем, связалась с основателем этого проекта Машей Субантой, и та рассказала про крутого испанского хирурга из Барселоны. Она дала мне телефон русского представителя этой испанской клиники. Конечно, сразу они меня приглашать не стали. Попросили отправить всю историю болезни и травм, а главное, свое видео, по которому они могут определить, можно мне помочь или нет.

Юля очень красива и она верит, что вновь сможет ходить. Фото: личный архив Юлии Шмуль.

49 тысяч евро и операции в барселонской клинике

Юлия так и сделала. Через две недели пришел ответ - барселонские врачи готовы провести операцию, после которой россиянка сможет шевелить руками, как прежде. Цена вопроса - 49 тысяч евро, плюс перелет в одну сторону - 160 тысяч рублей.

- Я в слезы, - говорит Юля. - Где взять такую сумму, ведь даже на лекарства с трудом собираю 100 тысяч рублей. Пишу Маше, она скидывает мою историю в «Инстаграм» и объявляет сбор денег. Чудо или нет, но всю сумму собрали меньше чем за месяц. Мы с мамой оформили визы и в начале декабря полетели в Испанию. В самолете пришлось выкупать сразу несколько кресел, чтобы я смогла лежать. Когда испанские медики увидели мои вывернутые в другие стороны кисти рук, ужаснулись.

Операций потребовалось две. Первая, на правую руку, прошла 12 декабря 2018 года. Вторую, на левую, наметили на 30 января 2019-го. И опять как в сказке - деньги на нее помогли найти волонтеры. Еще 49 тысяч евро «Клуб добряков» собрал за 9 дней. Кроме того, сотрудники фонда нашли неизвестного спонсора, который оплатил Юле и ее матери жилье в гостинице на территории клиники.

- Наверное, эта удача улыбнулась мне за те муки, что я перенесла, - говорит Юлия. - Уже в феврале, благодаря операциям и массажам, меня впервые посадили на электрическую коляску. Я стала бывать на улице, дышать воздухом. А главное, впервые за 10 лет подняла руку. Конечно, моторики еще нет, нужно полгода разрабатывать, чтобы научиться держать кружку.

Юлия и ее врач из Барселоны. Фото: личный архив Юлии Шмуль.

Впереди длительная реабилитация

Открытая и общительная иркутянка настолько полюбилась испанским врачам, что они, не спрашивая ее, провели консилиум и решили попытаться спасти ей ноги. И однажды зашли в ее палату и сказали, как отрезали: «Джулия, готовься еще к одной операции». 15 марта она состоялась. Процедуру сделали в кредит и сейчас фонд должен в течение полугода перевести на счет испанской клиники почти 31 тысячу евро. Сбор средств уже идет.

- Теперь даже губы крашу сама, - улыбается Юля. - Сегодня утром сама почистила зубы без помощи, съела мандарин. Радуюсь каждой мелочи. Мечтаю самостоятельно передвигаться на электрической коляске. Хочу ли встретить любовь? Если честно, на такие романтические переписки больше не клюну. Вот восстановлюсь, тогда и подумаю. У меня и так все будет хорошо, буду бороться.