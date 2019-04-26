Сибирячка, которая решилась на эвтаназию из-за тяжелой болезни, планирует остаться жить в США

Более 20 лет просидела в инвалидном кресле в небольшой улан-удэнской квартире, а теперь каждый день любуется видами крупнейшего мегаполиса мира - Нью-Йорка. Так круто изменилась жизнь неизлечимо больной 42-летней Натальи Антоновой из Бурятии после того, как она решилась на эвтаназию. Напомним, за историей сибирячки «Комсомольская правда» в Иркутске следит с декабря прошлого года. Именно тогда стало известно, что эта красивая блондинка, отчаявшись бороться с миопатией Эрба (редчайшая болезнь, при которой прогрессирует поражение мышц. - Ред.) объявила единственному 18-летнему сыну Андрею, что хочет добровольно уйти из жизни, не желая быть обузой для него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/683336" frameborder="0"></iframe> Решилась на эвтаназию.Неизлечимо больная сибирячка решилась на эвтаназию ради сына. Но мы можем дать ей второй шанс на жизнь!

К счастью, Андрею удалось отговорить мать от этого поступка. Более того, вскоре читатели «Комсомолки» и другие неравнодушные пользователи соцсетей, узнав про безысходность ситуации, собрали Наталье около 7 тысяч долларов на лечение в США. Все дело в том, что именно в Америке есть уникальный институт по изучению миопатии. Его Наталья сама нашла в интернете. В январе женщина вместе с сыном сделала визы и смогла отправить в Штаты анализы. А еще через месяц уже была в Нью-Йорке.

Наталья с сыном Андреем. Фото: личный архив.

- К сожалению, с экспериментальным лечением еще тянут, - отвечает Наталья. - Я уже побывала в том самом исследовательском институте. Врачи говорят, что делают все возможное, чтобы быстрее запустить проект. Оказывается, количество мест там ограниченно. Кроме меня еще есть желающие пройти лечение. Так что скорее всего нужно будет проходить какой-то отбор. Но как именно это будет выглядеть, пока непонятно.

Но Наталья не унывает. По прилету в Нью-Йорк они с сыном познакомились с русской диаспорой. Именно земляки подсказали, как правильно оформить медицинские страховки, остальные документы и помогли с языковым переводом.

Фото: личный архив.

- Мы сняли квартиру у русской семейной пары, - продолжает Наталья. - Замечательные люди. Живут здесь уже 30 лет, во всем нам помогают. Откуда деньги? Я перед поездкой взяла кредит на 300 тысяч рублей, да и сын немного подработал. А вот те деньги, которые мне собрали, я могу использовать только на лечение.

Пока лечение не началось, Наталья и Андрей в свободное время гуляют по улицам Нью-Йорка, где, по их словам, больше свободы для колясочников. Ну а главное, возвращаться в Бурятию Антоновы, судя по всему, не намерены, даже если с лечением ничего не получится.

Фото: личный архив.

- Да, мы узнали, что есть возможность остаться, - подтверждает Наталья. - Мы хотим ею воспользоваться. На самом деле страшнее вернуться и вновь годами безвылазно сидеть в улан-удэнской квартире на третьем этаже. Сейчас ходим на бесплатные курсы английского языка. Когда получим медицинскую страховку, я смогу нанять сиделку и у сына появится возможность полноценно работать. Пока же ему приходится все время проводить со мной.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.