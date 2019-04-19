Рыбалка в Иркутске 2019: особенности, сезонные ограничения

Заядлые рыбаки уже расчехляют свои лодки и удочки и спешат половить рыбу на реках и озерах. Впрочем, такое удовольствие – ненадолго! Ведь уже совсем скоро начнется нерест рыбы. Так что не только омуль окажется под запретом. Так, ловить хариуса, ленка и тайменя нельзя будет с 25 апреля и по 25 июня. А щук, которые обитают в Иркутском, Братском и Усть-Илимском водохранилищах и их реках, с 1 мая по 15 июня. За нарушение - крупный штраф. Напомним, что еще осенью Правительство РФ увеличило таксу за вылов рыбы.

замруководителяАнгаро-Байкальского управления Росрыболовства Ринат Енин о новом рыболовном сезоне 00:00 00:00

- Например, такса за один хвост омуля сейчас составляет 3640 рублей, а в период нереста она вдвое больше, - рассказал замруководителя Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства Ринат Енин. – Именно столько придется заплатить нарушителям, если их поймают с омулем. Сорные виды рыб, такие как окунь или елец, в этот период можно ловить только с берега и только удочкой, на которой не больше двух крючков. Норма на их вылов для рыбаков-любителей – 20 килограмм.

Кроме того, на время нереста перевозить даже зачехленную удочку в лодке тоже нельзя. За это полагается штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Так что рыбалка в Иркутске 2019 -дело непростое. Надо учитывать ограничения.

Кстати, помимо штрафа браконьеров могут ждать куда более серьезные последствия. Вплоть до уголовного дела, если окажется, что такса за улов превысит 5 тысяч рублей. Так что теперь оказаться на скамье подсудимых можно всего за пару нелегальных хвостов. И еще момент: если во время нереста ценная рыба все-таки клюнула на вашу наживку, то ее следует отпустить. Тогда никакого наказания не будет. А вот дать взятку инспектору отнюдь не самое лучшее решение – у каждого сотрудники с собой есть портативная камера, которая снимает все происходящее.

- Новая практика еще не сложилась, поэтому пока еще используются старые нормы разграничения уголовного и административного дела, - объясняет Ринат Енин. – В первую очередь будет учитываться ценность рыбы, а не ее стоимость.

Впрочем, до нереста ценную рыбу, кроме омуля, ловить все же можно. Но нужно соблюдать суточный лимит. Для тайменя, сига или хариуса, это не более 5 кг. Если вы везучий рыбак, и зараз удалось поймать рыбу крупнее, например, весом в 10 кг, то ничего страшного. Никто делать хвост, конечно не будет. Правда, удочки в этот день придется свернуть. На этом рыбалка закончится.

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