2019-04-24T14:35:57+03:00
Общество

Доплата к пенсии: кому и в каком размере положена с первого мая 2019 года в Иркутской области

Около 90 тысячам неработающих получателей пособий с доходом ниже прожиточного минимума в Приангарье получат доплату к пенсии по новым правилам [аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Доплата к пенсии: кому и в каком размере положена с первого мая 2019 года в Иркутской области.Доплата к пенсии: кому и в каком размере положена с первого мая 2019 года в Иркутской области.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Социальные доплаты к пенсии тем, у кого пособие не превышает уровень прожиточного минимума, существуют относительно давно и рассчитаны на неработающих. Однако прежний порядок их начислений приводил к тому, что сам ее размер оставался практически без изменений. Дело в том, что до последнего времени размер этих доплат рассчитывали, для начала суммируя пенсию с учетом индексации и уже назначенной ежемесячной денежной выплаты. Если эта сумма была меньше прожиточного минимума для неработающих льготников, человеку полагалась социальная доплата на недостающую сумму. Такой порядок на практике приводил к тому, что даже после индексаций, пособия, которые получали пенсионеры, оставались без изменения. Сейчас правила пересмотрены.

- Теперь пенсия и ежемесячные выплаты сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера ( на 2019 год в Иркутской области это 8841 рубль) а уже затем индексируются, - рассказала управляющий Отделением ПФР по Иркутской области Надежда Козлова. – Таким образом, индексация будет идти сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшит доплату к пенсии.

Надежда Козлова о новых правилах начисления пенсии.

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В Иркутской области эти изменения коснутся около 90 тысяч человек. Пособия, пересчитанные по новым правилам, придут уже в мае. Причем с доплатой к пенсии за четыре месяца. Потому что поправки, внесенные в законодательство, решили запустить задним числом с 1 января 2019 года. Общей суммы, на которую увеличится пенсия, нет. Для каждого льготника она будет индивидуальная, в зависимости от размера пособий, которые он получает.

- Для перерасчета не нужно писать никаких заявлений, - уточнила Надежда Козлова. – Поэтому обращаться в Пенсионный фонд по этому поводу нет необходимости.

А тем временем, в преддверии Дня Победы, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, Пенсионный фонд выплатит по 10 тысяч рублей. Ежегодные пособия начнут перечислять сразу после того, как будет подписан президентский указ. В Иркутской области его получат 665 человек, среди них 106 инвалидов ВОВ и 599 участников.

КОНКРЕТНО

Доплаты к пенсии: кто имеет право на прибавку

На доплаты к пенсии могут рассчитывать неработающие пенсионеры, получающие любого вида страховые пенсии и пособия по государственному обеспечению, которым на 31 декабря 2018 года была положена социальная доплата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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