Паводки в Иркутской области: 15 домов подтопило в селе Преображенка

Из-за ледового затора, резкий подъем уровня воды на реке Нижняя Тунгуска произошел в селе Преображенка Катангского района. Как итог: 15 домов, в которых проживают 34 человека, оказались подтоплены под фундамент. Кроме того, вода пришла еще на 38 приусадебных участков. Местным жителям пришлось покидать свое жилище и размещаться у родственников. К слову, всего в Преображенке 151 дом, в котором проживают 314 человек. Спасатели уже помогли всем им поднять на чердаки технику, мебель и дрова.

- Утром, 10 мая в Преображенку вылетели два вертолёта, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - На борту одного из них – пятеро спасателей Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России, представители администрации Катангского района и участковый. Спасатели продолжат помогать населению, а в случае необходимости организуют эвакуацию жителей. Пункты временного размещения приведены в готовность. Группа взрывников на вертолёте Ми-8 вскоре повторно проведет взрывные работы на месте ледового затора на реке Нижняя Тунгуска.

Несмотря на то, что дальнейшее повышение уровня воды не прогнозируется в связи со снижением уровней воды, в Катангском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Что касается Преображенки, то там уже создан запас продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости.