2019-05-10T10:48:05+03:00
Общество

Без таблеток и диет: самый тяжелый сумоист мира похудел на 58 кг

Анатолий Михаханов из Бурятии рассказал, что сбрасывает вес благодаря тренировкам в фитнес-клубе, прогулкам и правильному питанию [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Анатолий Михаханов стал настолько стройным, что его не узнают друзья. Фото: соцсети.Анатолий Михаханов стал настолько стройным, что его не узнают друзья. Фото: соцсети.
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Еще год назад сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов был в Японии настоящей звездой. В 2018 году «Комсомольская правда» в Иркутске писала, как Анатолий, вес которого достиг рекордные 292 килограмма, стал в Стране восходящего солнца первым профессиональным спортсменом из России и самым тяжелым сумоистом в мире. Дохе Анатолий покорял с 2000 года, но осенью прошлого года, решил завершить карьеру в 35 лет и вернуться в родную Бурятию.

Если после завершения карьеры, многие спортсмены набирают вес, то Анатолий Михаханов, наоборот, сразу поставил перед собой цель: во что бы то ни стало похудеть. И к ней экс-сумоист начал идти в первые же месяцы. В декабре 2018 –го он весил уже 280 кг, и пообещал, что вскоре достигнет отметки как минимум в 250 кг.

Так Анатолий выглядел во время карьеры. Фото: предоставлено Анатолием Михахановым

Так Анатолий выглядел во время карьеры. Фото: предоставлено Анатолием Михахановым

- Десять дней я пью только воду, - рассказывал тогда корреспонденту «Комсомолки» Анатолий. – Обязательно – теплую. Все спрашивают, как держусь? Врач научил специальной технике – духовной практике. Поэтому даже мысли о еде не возникает. Помогают также баня – через день, прогулки на свежем байкальском воздухе, травы, иглоукалывание и массаж.

И вот, спустя еще несколько месяцев, почти вся одежда тяжеловеса стала ему велика. На днях постройневший Анатолий выложил в соцсетях фото, на котором показал, как на нем теперь висит его любимый огромный пиджак. Удивляют и брюки, ведь в них не то, что сам Анатолий теперь может утонуть, теперь в них может спокойно влезть еще один человек!

Анатолий в Японии. Фото: предоставлено Анатолием Михахановым

Анатолий в Японии. Фото: предоставлено Анатолием Михахановым

- На фото костюм, который мне сшили, когда я закончил свою карьеру в профессиональном сумо, в сентябре 2018 года, - комментирует снимок Анатолий. - Теперь уменьшаем костюмчик. . На сегодняшний день я вешу 235 кг. За 3-4 месяца минус 58 кг. Больше двигаюсь, гуляю по утрам, хожу в фитнес зал. Питаюсь 4-5 раз в день и не пью никаких таблеток от похудания. А самое главное, сила воли, моё огромное желание быть в форме. Теперь будет сложновато, но постараемся скинуть до 205 кг и при росте 193 см для меня это будет нормально. Так что до 205 кг ещё "пахать и пахать" идём дальше..

a_mikhakhanova_mikhakhanov
Сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов похудел на 58 кг
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К слову, в инстаграме Анатолий Михаханов очень популярен как в родной Бурятии, так и в Японии. Он всегда выкладывает на своей страничке позитивные посты, а также желает 36 тысячам своих подписчиков хорошего настроения и призывает чаще улыбаться. А с недавних пор, экс-сумоист подробно описывает способы своего похудения.

Тренировки в спортзале, по мнению Анатолия - один из способов быстрого похудения. Фото: соцсети

Тренировки в спортзале, по мнению Анатолия - один из способов быстрого похудения. Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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