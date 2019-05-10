2019-05-10T10:48:05+03:00
Происшествия

Виновников лесных пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

Возбуждено уже 11 уголовных дел
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Виновников лесных пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторовВиновников лесных пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Причины возникновения крупных лесных пожаров, которые разбушевались в майские праздники, продолжают выяснять в Иркутской области. Дознаватели уже опросили более 60 очевидцев и свидетелей. Но на этом работа не закончивается. Чтобы найти виновников, сотрудники МЧС уже направили запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров.

- С начала этого пожароопасного периода возбуждено 11 уголовных дел и назначено более 50 пожарно-технических экспертиз, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – У дознавателей находится 122 материала.

А теперь о том, какова ситуация с лесными пожарами на данный момент. По состоянию на 10 мая в Иркутской области шесть действующих природный пожаров на площади 3955 лесных гектаров и 360 га: четыре в Иркутском и два в Боханском районах. Также до сих пор не потушен пожар на площади 1250 га на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе.

Новых очагов не зарегистрировано. Наоборот, за сутки удалось потушить три очага, действовавшие ранее на общей площади 7815 га, в том числе на 5614 га в Боханском, Нукутском и Зиминском районах. В связи со сложной лесопожарной обстановкой мэрами муниципальных образований Нижнеудинского и Боханского районов введен режим «Чрезвычайной ситуации в лесах».

Чтобы жители региона не жгли траву и мусор в поселках, садоводствах и лесах, там продолжают нести дежурство патрульные группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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