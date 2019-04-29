Долги плати, не жди: судебные приставы из Иркутска записали песню, посвященную должникам
Необычным способом в очередной раз обратились к должникам судебные приставы из Иркутска. Заставить платить алименты, кредиты, налоги, долги по ЖКХ и штрафы ГИБДД, сотрудницы регионального управления Федеральной службы судебных приставов решили через творчество. Специально для этого они записали песню, взяв за основу музыку известной украинской группы KAZKA, и даже сняли клип под названием «Плати», который набирает популярность в сети.
- С долгами жить нельзя, с долгами жизни нет, оплачивай счета своевременно, — поют сотрудницы управления УФССП. – Арест счетов, машин, квартир, пошли торги. Разные способы розыска знаем мы. Долги плати, не жди, когда придут к тебе судебные приставы.
Добавим, что своей песней и клипом, приставы решили поддержать акцию «Узнай о своих долгах!», которая прошла в Иркутской области 26 апреля. За три дня ролик собрал в интернете более трех тысяч просмотров.
судебные приставы из Иркутска записали песню, посвященную должникам.Информационная акция Узнай о своих долгах! пройдет в Иркутске и Иркутской области 26 апреля Жители и гости областного центра смогут узнать о наличии или отсутствии задолженности во время проведения информационной акции Узнай о своих долгах! завтра, 26 апреля. Мобильные пункты судебных приставов будут работать на сквере имени Кирова и на площади возле крупного торгово-развлекательного комплекса Модный Квартал с 13:00 до 15:00. Должностные лица Управления расскажут гражданам о возможностях интернет-ресурса Банк данных исполнительных производств и других онлайн-сервисах Службы. Также поздравят всех обратившихся за консультацией с предстоящим светлым праздником Пасхой. Специально для этой цели и при содействии членов Общественного совета при Управлении напечатаны открытки, изготовлены значки и закуплены куличи. Для привлечения внимания граждан к проведению акции и к необходимости добровольного исполнения своих долговых обязательств был снят клип, призывающий неплательщиков оплачивать долги своевременно. Посмотреть его можно на официальных страницах Управления в социальных сетях. Facebook: https://www.facebook.com/r38.fssprus.ru/ ВКонтакте: https://vk.com/id375231514 Twitter: https://twitter.com/fssp38 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdH76Fw9KHwAliwVEauWtSw/featured Аналогичные акции в этот же день судебные приставы проведут в местах массового скопления граждан на территории Иркутской области. Пресс-служба УФССП России по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU