Долги плати, не жди: судебные приставы из Иркутска записали песню, посвященную должникам

Необычным способом в очередной раз обратились к должникам судебные приставы из Иркутска. Заставить платить алименты, кредиты, налоги, долги по ЖКХ и штрафы ГИБДД, сотрудницы регионального управления Федеральной службы судебных приставов решили через творчество. Специально для этого они записали песню, взяв за основу музыку известной украинской группы KAZKA, и даже сняли клип под названием «Плати», который набирает популярность в сети.

- С долгами жить нельзя, с долгами жизни нет, оплачивай счета своевременно, — поют сотрудницы управления УФССП. – Арест счетов, машин, квартир, пошли торги. Разные способы розыска знаем мы. Долги плати, не жди, когда придут к тебе судебные приставы.

Добавим, что своей песней и клипом, приставы решили поддержать акцию «Узнай о своих долгах!», которая прошла в Иркутской области 26 апреля. За три дня ролик собрал в интернете более трех тысяч просмотров.