Сергей Серебренников: Братск развивается ускоренными темпами во всех сферах городской жизни

Мэр Братска Сергей Серебренников огласил послание на 2019 год и стратегический период. Обращаясь к депутатам Думы города, своим коллегам, гостям северной столицы региона и всем братчанам, он отметил, что это послание носит рубежный характер.

- В сентябре 2014 года братчане поддержали меня на выборах мэра города. Все эти пять лет мы вместе, плечом к плечу работали над улучшением качества жизни в Братске. Много было сделано или мало - решать братчанам. Но могу сказать совершенно уверенно, обладая теми ограниченными ресурсами, которые у нас есть, мы по каждому вопросу, которые волнуют горожан, смогли реализовать лучшие из возможных решений. Ни один вопрос, ни одно предложение не осталось без внимания и должной проработки. Мы брались за самые сложные, самые болезненные дела и работали над ними до достижения результата. Вопросов, требующих дальнейшей проработки, осталось достаточно. Но твердо могу сказать: Братск развивается ускоренными темпами во всех сферах городской жизни! - подчеркнул Сергей Серебренников.

Лидер в социальном блоке среди всех городов региона

В послании мэр города сообщил, что за прошедшие годы Братск вернул постоянное место в федеральных и региональных программах, восстановил партнерские отношения с крупными градообразующими предприятиями. Из вышестоящих бюджетов было привлечено 7 млрд рублей, из внебюджетных источников - 2 млрд. Все эти средства направлены на развитие городской инфраструктуры.

- Братск сегодня - лидер в социальном блоке среди всех городов Иркутской области, - заявил Сергей Серебренников. - Практически полностью решена проблема очередности в детских садах, проведено комплексное обновление учреждений культуры, спорта и здравоохранения. Как результат, в прошлом году «Лучшим учителем года Иркутской области» стала Татьяна Пронович, преподаватель школы № 32, а 24 апреля этого года в номинации «Лучшая образовательная организация Иркутской области» победила братская Гимназия № 1 им. А.А. Иноземцева. Благодаря внедрению системы привлечения врачебных кадров, в город приехали 395 врачей, в том числе 203 молодых, и сегодня каждый 4-й врач в государственном учреждении здравоохранения города - это врач в возрасте до 35 лет. И это результаты, которыми братчане гордятся!

Мэр Братска перечислил приоритетные проекты, которые позволят не просто продолжить развитие, но и качественно изменить уровень жизни в городе. Сергей Серебренников напомнил, что Указом Президента России Владимира Путина Братск включен в число 12 городов, где будут реализованы новые экологические программы по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха. На реализацию мероприятий предусмотрено более 30 млрд рублей, из которых 18 млрд - средства градообразующих предприятий. Плюс 15 млрд - собственная муниципальная программа. Таких средств на решение экологических вопросов Братск не получал никогда.

Глава северной столицы региона акцентировал внимание и на вопросах газификации. Голубое топливо Братского газоконденсатного месторождения придет с правого берега на левый уже через два года.

Фото: Пресс-служба администрации Братска

Аквапарку быть

Говоря о привлечении инвестиций, мэр остановился на вопросе создания в Братске аквапарка.

- Мы знаем, как в городе востребованы бассейны, спортивные комплексы, водно-оздоровительные объекты. Многие из них переполнены. Братчане давно мечтают о собственном аквапарке. Мы готовы взять на себя смелость заявить, что при поддержке городской власти такой проект будет реализован, - сказал глава северной столицы области.

Уже принято решение о строительстве аквапарка в центральной части города, на территории будущего парка Тысячелетия.

- Считаю, что создание парка Тысячелетия должно стать приоритетной задачей в городском благоустройстве на ближайшую пятилетку. Братск - город, который стоит у моря и до сих пор не имеет обустроенной набережной. Мы смогли добиться включения строки о финансировании парка из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Чистый воздух». Это более миллиарда рублей. Впереди еще много работы - обоснование необходимости этого проекта, само проектирование и строительство. Но первый серьезный шаг для того, чтобы парк Тысячелетия перестал существовать только на бумаге, сделан, - заявил мэр.

Безусловно, в городе будут благоустраивать и другие площадки. В планах - завершение создания смотровой площадки на Братской ГЭС и реконструкции парка Металлургов. Ежегодно в городе будет комплексно благоустраиваться не менее трех общественных территорий. Такими темпами за предстоящие 5 лет можно облагородить большую часть мест отдыха горожан.

Свет - это и безопасность, и комфорт, и уют

В своем выступлении Сергей Серебренников остановился и на вопросах освещения города.

- Братск - город энергетиков, - напомнил мэр. - Вся наша история связана с направлением силы великой реки в развитие заводов, микрорайонов, масштабных строек. Сегодня Ангара дает нам возможность выпускать дешевое электричество, алюминий, целлюлозу и многое другое. При этом Братск северный город. В зимние месяцы продолжительность светового дня у нас составляет 7 часов. В темное время суток город не должен погружаться во мрак. Свет - это и безопасность, и комфорт, и уют. Именно поэтому мы начинаем реализацию масштабной программы по реконструкции городской сети освещения.

В этом году на пяти улицах (Крупской, Мира, Гагарина, Подбельского, Стройиндустрии) и 35 пешеходных переходах вблизи школ и детских садов будет заменено 600 светильников. Переход на более современные технологии позволит сэкономить и на их содержании.

Но это не все: братчане уже заметили, что на улицах города появились новые световые украшения. Этот проект был выполнен в рамках социального партнерства. Концепция светового оформления города включает в себя архитектурную подсветку фасадов зданий и размещение уличных светодиодных украшений. Город получит абсолютно новый облик в вечернее время. И слова гимна: «Сияй, наш Братск, сияй на все века!» воплотятся в жизнь.

Фото: Пресс-служба администрации Братска

Материнству и детству - заботу и комфорт

Особое внимание в городе уделяют и вопросам развития инфраструктуры, связанной с материнством и детством. Полностью реконструирована городская детская поликлиника, завершено строительство детского сада в Порожском. На очереди строительство сразу нескольких крупных объектов - нового перинатального центра, детского сада в Сухом, школы в 26-м микрорайоне и поселке Порожском.

- Много лет мы бились за проект перинатального центра и достигли успеха, - отметил мэр. - В июне завершатся работы по его проектированию. После заключения экспертизы будет выбран подрядчик. Реализации проекта ждут не только братчане, но и жители других северных районов Иркутской области. Своевременная, на современном уровне помощь позволит сохранить здоровье мамам и их малышам, а это главная ценность жизни.

Автомобилистам - качественные дороги

В Братске одна из самых больших протяженностей автомобильных дорог в Иркутской области (Иркутск - 712 км, Братск - 578 км).

Дороги - это безопасность горожан, поэтому мы уделяем повышенное внимание их состоянию, - подчеркнул Сергей Серебренников. - Мы вышли на ежегодный объем финансирования ремонта дорог из местного бюджета в 150 млн рублей. Но и этого, как показывает практика, мало для удовлетворения потребностей автолюбителей. Поэтому мы добились включения Братска в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Уже в этом году планируются более масштабные работы по ремонту дорог методом сплошного покрытия. Всего отремонтируем пять участков автомобильных дорог (Южная, Подбельского, Космонавтов, Стройиндустрии, Сосновая). В рамках этой программы в Братске планируется отремонтировать и построить 18 автодорог во всех районах города на общую сумму почти миллиард рублей. За пять лет мы беремся капитально отремонтировать все центральные улицы города, все дворовые проезды, а также дороги к социальным учреждениям.

Город-донор

Затрагивая тему привлечения средств из вышестоящих бюджетов, Сергей Серебренников остановился на вопросах распределения налоговых поступлений.

- Братск - город-донор, - напомнил он. - Мы входим в Рейтинг 100 крупнейших промышленных центров России и в первую десятку Сибири, оставляя далеко позади остальные города Приангарья. За последние шесть лет Братск увеличил поступления в областной бюджет с 8,5 до 18 млрд рублей. А налоговые доходы бюджета города практически не изменились. И мы с вами понимаем, что за эти 5 лет в разы увеличились расходы на содержание школ, детских садов, культурных и спортивных объектов.

Мэр также подчеркнул, что бюджетная обеспеченность в расчете на 1 жителя в Иркутской области составляет 74 тыс. рублей в год, а на каждого братчанина приходится 28,5 тыс. в год, т.е. в 2,5 раза меньше, чем в среднем по региону. При этом в бюджете области доля доходных поступлений от города составляет почти 13%.

- Поэтому я отстаивал и буду отстаивать на всех уровнях наше право на прочный финансовый фундамент, который позволит эффективно и своевременно выполнять работы по содержанию и развитию городской инфраструктуры, - сказал Сергей Серебренников. - Учитывая ту отдачу, которую дает наш город в областной бюджет и ежегодный прирост налоговых отчислений, мы вправе требовать более справедливого распределения бюджетных доходов.

Главный итог - стабильность

Мэр также рассказал о продолжении программы переселения из аварийного жилья, ремонте городских дорог, обновлении муниципального транспорта, предоставлении жилья молодым семьям, решении вопросов охраны окружающей среды.

- Самый главный итого пятилетней работы - стабильность, - отметил Сергей Серебренников. - Многие проекты реализуются не так быстро, как хотелось бы. Братску, привыкшему опережать время, сложно подстроиться под рамки сформировавшейся реальности. Но мы и не собираемся. У нас, братчан, другой менталитет: мы мыслим, как победители! Это дух первостроителей, которые заложили характер нашего города. Чуть менее 15 лет назад мы не отступили перед беспределом криминалитета, унынием и незащищенностью, которые воцарились в городе. И сегодня не станем отступать перед хроническим недофинансированием местных бюджетов и кризисами в экономике. Тот фундамент стабильности, который мы заложили за пять лет, сегодня позволяет с верой в собственные силы строить планы на будущее.

СКАЗАНО

Мэр Братска Сергей Серебренников:

- Мы с вами начинаем разворачивать в Братске огромные программы, масштабные проекты, которые будут работать над кардинальным улучшением жизни города. Я чувствую, слышу на этих встречах, что вы верите в эти проекты и готовы всесторонне работать над их реализацией. У меня есть личная ответственность за их развитие: за те дороги, которые должны быть построены, за то, чтобы наши школы и детские сады оставались самыми лучшими в регионе, за благоустройство, за реализацию экологической программы! Я благодарен за слова поддержки, которые услышал на встречах, за решение поддержки Совета ветеранов! Поэтому я принимаю решение об участии в выборах мэра города в сентябре 2019 года.