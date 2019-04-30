Крупный пожар под Иркутском: три жилых дома сгорели за вечер в поселке Парфеновка

Сразу три жилых дома вспыхнули как спички, вечером, 29 апреля в поселке Парфеновка под Иркутском. Пожарные прибыли на место ЧП через несколько минут, но к этому моменту дома и надворные постройки полностью были в огне. Тушение пожара осложнялось плотной деревянной застройкой и сильными порывами ветра. Но, несмотря на это, вскоре пожар удалось локализовать на площади более 700 квадратных метров. А вот полностью потушить все три дома удалось через два часа. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что стало причиной пожара, выяснили дознаватели и эксперты МЧС. К слову, специалисты сразу опровергли информацию, что огонь перекинулся на дома от пала травы.

- Основной причиной возгорания стала аварийная работа одного из участков электросети внутри дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Огонь быстро охватил деревянный дом с мансардным этажом, а разлетевшиеся на другие строения горящие части строительных конструкций быстро распространили огонь на большую площадь.

Добавим, что тушить дома пожарным помогали и местные жители. Благодаря работе пожарных и добровольцев удалось не допустить распространение огня на другие постройки. К слову, хозяевам сгоревших домов, оставшихся без жилья, обещают помочь местные власти.