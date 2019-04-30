2019-04-30T05:23:12+03:00
Происшествия

Крупный пожар под Иркутском: три жилых дома сгорели за вечер в поселке Парфеновка

Причина ЧП - неисправность электросети [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Крупный пожар под Иркутском: три жилых дома сгорели за вечер в поселке Парфеновка. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Крупный пожар под Иркутском: три жилых дома сгорели за вечер в поселке Парфеновка. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Сразу три жилых дома вспыхнули как спички, вечером, 29 апреля в поселке Парфеновка под Иркутском. Пожарные прибыли на место ЧП через несколько минут, но к этому моменту дома и надворные постройки полностью были в огне. Тушение пожара осложнялось плотной деревянной застройкой и сильными порывами ветра. Но, несмотря на это, вскоре пожар удалось локализовать на площади более 700 квадратных метров. А вот полностью потушить все три дома удалось через два часа. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что стало причиной пожара, выяснили дознаватели и эксперты МЧС. К слову, специалисты сразу опровергли информацию, что огонь перекинулся на дома от пала травы.

- Основной причиной возгорания стала аварийная работа одного из участков электросети внутри дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Огонь быстро охватил деревянный дом с мансардным этажом, а разлетевшиеся на другие строения горящие части строительных конструкций быстро распространили огонь на большую площадь.

Добавим, что тушить дома пожарным помогали и местные жители. Благодаря работе пожарных и добровольцев удалось не допустить распространение огня на другие постройки. К слову, хозяевам сгоревших домов, оставшихся без жилья, обещают помочь местные власти.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Иркутянка стала чемпионкой Европы по ушу
Эвакуировали 56 детей: по факту пожара в детском доме Шелехова проводится проверка
Ненастоящий клад: иркутянка купила поддельные старинные монеты за 120 000 рублей
Кубок Европы по дзюдо в Германии: Андрей Долгов из Иркутской области завоевал бронзу
Артём Черноусов из Иркутска завоевал еще одну медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе
Прогноз погоды в Иркутске: 30 апреля без осадков
Областной форум «Братск молодежный» прошел в северной столице региона
В Иркутске прошел турнир по боксу памяти Аркадия Кривошеева
Сергей Серебренников: Братск развивается ускоренными темпами во всех сферах городской жизни
«Яндекс.Деньги» открывает доступ к инвестициям через «БКС Брокер»
На Центральный рынок за гостинцами: туристы сметают ассортимент с прилавков
Боевые снаряды нашли на продуктовой базе в Бурятии
Состав «Байкал-Энергии» пополнил воспитанник иркутского хоккея Александр Бойко
На Центральном рынке Иркутска продавцов можно проверить на честность, взвесив товар на новых контрольных весах
Жителя Иркутской области осудят за поджог жилого дома
15 тысяч литров стеклоомывающей жидкости содержащей метанол изъяли оперативники в Иркутской области
Депутаты ЗакСобрания Иркутской области приняли участие в субботнике
Сжигали мусор и траву: 17 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области
Депутаты ЗС Иркутской области приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»
Лесной пожар произошел рядом с деревней Ревякина под Иркутском
Законодательному Собранию Иркутской области исполнилось 25 лет
Водитель трактора, который взрезался в дерево и перевернулся, погиб в Иркутском районе
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам — бесплатно
Доходы бюджета Иркутской области предлагается увеличить
30 апреля каждому читателю «Комсомолки» карта достопримечательностей Иркутска в подарок
День Победы в Иркутске: реконструкция боя со служебными собаками пройдет 9 мая
В 2019 году на воду Байкала спустят новое экосудно
Фестиваль «Пасхальная радость» начался в Иркутске
Кубок мира по пулевой стрельбе: иркутянин завоевал бронзовая медаль