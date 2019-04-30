Гриль-бар «Пикник» на «РасКОЛБАСе»: Максим Назаренко, шеф-повар ресторана, провел мастер-класс для гостей фестиваля

«Комсомольская правда» в Иркутске провела третий народный «РасКОЛБАС». Это мероприятие ежегодно проходит в «Сибэкспоцентре» в рамках выставки «Сибпродвольствие». «Комсомолка» устраивает дегустацию мясных изысков, розыгрыши призов, организует мастер-классы по приготовлению блюд.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

На этот раз мастер-класс для гостей фестиваля провел шеф-повар гриль-бара «Пикник» Максим Назаренко.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Максим рассказал, как приготовить аппетитные закуски (брускеты) в домашних условиях. Также «Пикник» представил на суд народного жюри невероятно вкусные колбаски собственного производства, приготовленные на открытом огне. Гости по достоинству оценили ароматные мясные деликатесы и отметили шеф-повара почетным дипломом. Диплом участника фестиваля также получил управляющий рестораном «Пикник» Юрий Кульгов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Если вы еще не успели попробовать ароматные блюда на углях, спешите забронировать столик в гриль-баре «Пикник». Обновленная карта бара поможет насладиться изысканными напитками, коктейлями, авторскими кофе и чаем.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Ресторан находится в самом центре Иркутска. Сочное мясо, свежая рыба, курочка с аппетитной корочкой, запеченные овощи - это лишь небольшой список того, что можно отведать в «Пикнике». В меню также есть изысканные, легкие блюда для тех, кто придерживается правильного питания.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В приятной атмосфере гриль-бара легко расслабиться после долгого дня. Дизайнеры продумали обстановку каждого зала, сделав пространство легким и уютным. При входе в «Пикник» вы обязательно обратите внимание на мангал и кресла-качели. Вас встретят приветливые и расторопные официанты. На втором этаже будет приятно провести вечер как в большой компании, так и в узком кругу с дорогими и близкими людьми.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

«Пикник» - уникальное место, где легкость и лаконичность сочетаются с новым взглядом на традиции. В том числе это прослеживается в кухне. Гриль-бар всегда рад гостям и с нетерпением ждет постоянных и новых клиентов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Иркутск, ул. Ленина, 7

(вход с ул. Горького)

8 (3952) 505-310

www.picnicgrill.ru

https://vk.com/picnicgrill38

https://www.instagram.com/picnicgrill38/

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