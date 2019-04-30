Гриль-бар «Пикник» на «РасКОЛБАСе»: Максим Назаренко, шеф-повар ресторана, провел мастер-класс для гостей фестиваля
«Комсомольская правда» в Иркутске провела третий народный «РасКОЛБАС». Это мероприятие ежегодно проходит в «Сибэкспоцентре» в рамках выставки «Сибпродвольствие». «Комсомолка» устраивает дегустацию мясных изысков, розыгрыши призов, организует мастер-классы по приготовлению блюд.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
На этот раз мастер-класс для гостей фестиваля провел шеф-повар гриль-бара «Пикник» Максим Назаренко.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
Максим рассказал, как приготовить аппетитные закуски (брускеты) в домашних условиях. Также «Пикник» представил на суд народного жюри невероятно вкусные колбаски собственного производства, приготовленные на открытом огне. Гости по достоинству оценили ароматные мясные деликатесы и отметили шеф-повара почетным дипломом. Диплом участника фестиваля также получил управляющий рестораном «Пикник» Юрий Кульгов.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
Если вы еще не успели попробовать ароматные блюда на углях, спешите забронировать столик в гриль-баре «Пикник». Обновленная карта бара поможет насладиться изысканными напитками, коктейлями, авторскими кофе и чаем.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
Ресторан находится в самом центре Иркутска. Сочное мясо, свежая рыба, курочка с аппетитной корочкой, запеченные овощи - это лишь небольшой список того, что можно отведать в «Пикнике». В меню также есть изысканные, легкие блюда для тех, кто придерживается правильного питания.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
В приятной атмосфере гриль-бара легко расслабиться после долгого дня. Дизайнеры продумали обстановку каждого зала, сделав пространство легким и уютным. При входе в «Пикник» вы обязательно обратите внимание на мангал и кресла-качели. Вас встретят приветливые и расторопные официанты. На втором этаже будет приятно провести вечер как в большой компании, так и в узком кругу с дорогими и близкими людьми.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
«Пикник» - уникальное место, где легкость и лаконичность сочетаются с новым взглядом на традиции. В том числе это прослеживается в кухне. Гриль-бар всегда рад гостям и с нетерпением ждет постоянных и новых клиентов.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
Иркутск, ул. Ленина, 7
(вход с ул. Горького)
8 (3952) 505-310
https://www.instagram.com/picnicgrill38/
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ИСТОЧНИК KP.RU
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