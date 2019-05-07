Вместо брусчатки – миниатюры: иркутский художник делает керамические «заплатки» для тротуаров

Бродя по Карла Маркса, останавливались на ходу как вкопанные, заметив яркие картинки-плиточки под ногами прямо посреди тротуара? Разглядывали же ведь, правда? «Заплатки» делает художник-керамист Иван Кравченко. Найти его миниатюры в брусчатке можно на улицах Ленина, Карла Маркса, Богдана Хмельницкого, в сквере Кирова и в 130-м квартале. Теперь работ кисти мастера на магистралях Иркутска стало на пять больше. Всего же их теперь 11.

- Эти изображения на керамических плитках не несут какого-то конкретного смысла, - рассказал художник. - Просто как-то раз я нашел свои старые эскизы, которые рисовал еще на первом курсе университета. Немного изменил наброски, исправил некоторые недочеты и воссоздал их в виде керамических заплаток.

За своими произведениями мастер следит, постоянно реставрирует. Только за одной недоглядел: «заплатка» с изображением автобуса-пазика, что украшала тротуар на остановке «Филармония», исчезла. Видимо, так сильно кому-то понравилась, что ее забрали домой.

- Специально не подбираю места, где разместить работу, - говорит автор. - Брожу по городу, вижу разбитую плитку, замеряю дыру в брусчатке и потом создаю миниатюру.