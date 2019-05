Фьюжн Кухня с Сибирским акцентом.

Копчение, тушение, вспенивание и томление — мы не экономим время на приготовлении еды и заготовках домашних ингредиентов.

Мы избегаем большого количества масла и фритюра, используем альтернативные виды приготовления мяса.

Семейный рестобар Парадная 7

Готовим из сибирских местных продуктов. Наш фаворит — фермерская форель с острова на Ангаре. Мы сами печем булочки для бургеров, хрустящий багет и сдобные булочки к супу. Все соусы, желе готовим сами, выращиваем микрозелень, делаем домашний сыр, вялим помидорки, баклажаны и перцы. Коптим мясо на ольховой щепе.

Бургеры, стейки, супы и салаты.

Вино, пиво и настойки.

Ул. Киевская 7

Тел.+7 (3952) 958 980

+7 999 686 19 46

Paradnaya 7 Family Restaurant&Bar

Taste Irkutsk!

Fusion Kitchen with Siberian features.

Smoking, braising, foaming and stewing We cook and prepare homemade ingredients carefully.

We use a small amount of oil and alternative methods of meat preparation.

We cook using Siberian local products. Our favorite one is the farm trout from the island of the Angara River. We bake our own burger buns, crispy baguettes and soup buns. All sauces, jelly are cooked by us, we also grow own green, make homemade cheese, dry tomatoes, aubergines and peppers. We smoke meat using alder chips.

Burgers, steaks, soups and salads.

Wine, beer and liqueurs.

