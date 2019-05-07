«СОГАЗ-Мед»: ЗОЖ - задумайся о жизни!

Цифровые технологии накладывают отпечаток на все сферы жизни. Мы проводим в сидячем положении, глядя в мониторы и экраны гаджетов, огромное количество времени на работе, дома, в общественном транспорте. В обеденный перерыв многие предпочитают употреблять фастфуд и сладкую газировку, в перерывах курят сигареты, а после работы переедают перед сном.

В данной ситуации тренд на здоровый образ жизни (ЗОЖ) - настоящее спасение. В последние несколько лет популярность среди молодежи набирают правильное питание, ведение активного образа жизни, а также отказ от алкоголя и курения. Возможно, формирование привычки вести ЗОЖ с помощью моды и трендов - единственный выход остаться здоровым и благополучным.

Занятия спортом и активный образ жизни

По данным Всемирной организации здравоохранения, 1,4 миллиарда взрослых жителей планеты не уделяют достаточно времени физическим упражнениям. Тем временем привычка проводить дни в сидячем положении может привести к развитию очень серьезных заболеваний. Среди них диабет, сердечно-сосудистые нарушения, деменция и даже некоторые виды рака. Чтобы избежать печальных последствий малоподвижного образа жизни, нужно заниматься спортом не менее 150 минут в неделю (если речь идет о средней интенсивности).

ВОЗ поставила цель к 2025 году снизить количество малоподвижных людей до 10%. Согласно рекомендациям экспертов, взрослый человек должен ежедневно проходить не менее 7 - 8 тысяч шагов. Если учитывать, что каждый шаг составляет в среднем порядка полуметра, то расстояние, которое ежедневно должен пешком преодолевать человек, составляет 3 - 4 километра. Такую дистанцию можно преодолеть примерно за час.

Даже работая в офисе, можно позволить себе небольшие перерывы на производственную гимнастику и разминку. Разработаны целые комплексы упражнений для гимнастики в офисе.

Занятия спортом не менее трех раз в неделю при длительности тренировок от 30 - 40 минут будут способствовать улучшению самочувствия. А ежедневные 30-минутные пешие прогулки способны снизить риск преждевременной смерти. Этот факт особенно актуален для людей, которым за 50, поскольку спортом многие из них заниматься уже не могут или не хотят, а систематическая ходьба является надежной профилактикой многих недугов.

Своевременные медицинские обследования

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что регулярное прохождение диспансеризации позволит выявить на ранней стадии наиболее опасные заболевания, которые являются основной причиной инвалидности и смертности.

С 1 января 2019 года работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день один раз в три года (а получателям пенсии по старости или за выслугу лет и работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по старости (в том числе досрочно) в течение пяти лет до наступления такого возраста - два выходных дня один раз в год) с сохранением за ними среднего заработка и должности для прохождения диспансеризации. Соответствующие дополнения в Трудовой кодекс РФ внесены Федеральным законом от 03.10.2018 г. № 353-ФЗ. Дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации должны согласовываться с работодателем в письменном виде.

Узнать, подлежите ли вы диспансеризации в текущем году, можно на сайте www.sogaz-med.ru в разделе «Диспансеризация», указав свой год рождения и пол. Также на сайте указан полный перечень обследований, входящих в диспансеризацию. Для прохождения бесплатного обследования в рамках системы обязательного медицинского страхования необходимо обратиться в свою поликлинику с паспортом и полисом ОМС.

Справка о компании

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года. Количество застрахованных - более 19 млн человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.

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