Сотрудники предприятия En+Group готовятся к 9 мая

Накануне 9 Мая сотрудники энергетических предприятий, входящих в En+ Group, готовятся к праздничным встречам с ветеранами. Энергетики чтят и помнят заслуги своих коллег, тех, кто, пройдя суровые испытания войны, в тяжелые послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города, восстанавливал заводы, налаживал народное хозяйство, развивал промышленность. «КП» поговорила с одним из таких ветеранов.

Труженица тыла, ветеран Великой Отечественной войны и энергетики Мария Егоровна Пастухова чуть меньше полувека проработала на ТЭЦ-12 в Черемхове. Вся ее жизнь тесно связана с судьбой теплоэлектростанции.

Мария Егоровна Пастухова. Фото: архив компании

Мария Пастухова родилась 7 июля 1927 года в селе Масляногорск, что в 60 км от станции Зима. Выросла в крестьянской семье, где помимо нее было еще семеро детей. В жизнь семьи Пастуховых война внесла свои коррективы. «Я как сейчас помню тот день, когда по радио объявили о начале войны, - рассказывает Мария Егоровна. - Старшего брата, Сергея, который только в ноябре 1940 года закончил службу в армии, сразу забрали на фронт, Николай и Петр отправились вслед за братом. Живым никто не вернулся».

В семье Маша осталась за старшую, так что в военные годы на ее плечи легла обязанность следить за младшими и помогать матери.

Через некоторое время девушку взяли в шахтовую школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) в Черемхове. И в ноябре 1943-го, получив профессию горэлектромеханика, Мария начала работать на шахтах Черемховской ЦЭС (с 1963-го - ТЭЦ-12). Девушке доверили работу на лебедке: мужчины грузили вагонетки углем, выводили их из забоя, а после этого наша героиня спускала вагонетки вниз, отправляя на центральную линию.

В 1945 году Мария Пастухова сменила шахту на зольную (горячий цех) - вычищала золу из печей. Но самым сложным для Марии Пастуховой было работать на водосмотре, где она трудилась с 1945-го по 1951-й. Приходилось стоять на самой высокой точке ЦЭС и регулировать количество воды в котлах. Это очень ответственная работа, нельзя было даже немного отвлечься: «Мне до сих пор иногда снится, что я упустила или перекачала воду».

- В 1951 году я окончила курсы повышения квалификации, меня перевели на щит управления станцией, - говорит она. - В обязанности дежурной главного щита управления входило следить за мнемонической схемой, контролировать все приборы и записывать показания, подсчитывать электроэнергию и тепло.

В 1963-м Марии Пастуховой доверили готовить молодых специалистов для работы в котельных и родном электротехническом цехе. В 1988 году Мария Егоровна уволилась с ТЭЦ-12. Переехав в Иркутск, еще 20 лет проработала паспортисткой и посвятила себя внучке Ирине. Она до сих пор живет вместе с ней, ее мужем и правнуком Вадимом.

Энергетики помнят и всегда поздравляют Марию Егоровну с 9 Мая. Мария Пастухова с гордостью показала нам удостоверения «Ветеран войны», «Ветеран труда», «Ветеран энергосистемы», юбилейные медали Победы в Великой Отечественной.

Дорогие ветераны!

Мы бережно храним память о великом подвиге тех, кто героически погиб, защищая родную землю, о тех, кто приближал конец войны на трудовом фронте, в тылу. Спасибо за победу, силу духа и беззаветную любовь к Отечеству!

Поздравляю с праздником и сегодняшних защитников Отечества. Примите благодарность за мирное небо над нашей страной!

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мужества во всех профессиональных и жизненных ситуациях! Мира, счастья и благополучия!

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group.