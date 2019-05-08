2019-05-08T07:35:00+03:00
Происшествия

Лесные пожары второй раз за сутки угрожают жителям деревни Тихонова Падь Иркутского района

Сейчас люди готовятся к повторной эвакуации
Олег ФЕДОРОВ
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Лесные пожары второй раз за сутки угрожают жителям деревни Тихонова Падь Иркутского района.Лесные пожары второй раз за сутки угрожают жителям деревни Тихонова Падь Иркутского района.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники лесоохраны и при помощи местных жителей сдерживают лесной пожар вблизи деревни Ширяево Иркутского района.

- Вероятной причиной возникновения лесного пожара на землях лесного хозяйства являются умышленные поджоги, - рассказали в министерстве лесного комплекса Иркутской области.

Лесные пожары второй раз за сутки угрожают жителям деревни Тихонова Падь Иркутского района. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лесные пожары второй раз за сутки угрожают жителям деревни Тихонова Падь Иркутского района.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эту ночь жители деревни 54 жителя деревни Тихонова Падь провели не у себя дома, а в помещении Ширяевского детского сада и в местном клубе в деревне Ширяева, а также в деревню Лыловщина. Пожары пошли со стороны поселка Большое Голоустное. К их домам в районе 12 часов ночи огонь подошел вплотную, а видимость была нулевой. Люди рискнули отравиться угарным газом. Как и из других населенных пунктов региона было принято решение о немедленной эвакуации жителей.

Эвакуация продолжалась до третьего часа ночи. Под утро детей, женщин и пожилых людей вернули в свои дома. Экскаватором провели опашку земли вокруг территории деревни. На готове находились 5 автоцистерн с водой.

- Дома находится страшно, потому что все вокруг затянуто дымом, ничего не видно, дышать нечем, - жалуются жители Тихоновой Пади.

А под утро с усилением ветра лесной пожар начал угрожать уже самой деревне Ширяево.

- К нам сейчас едут автобусы с людьми, - рассказала администрация Ширяевской средней школы. – Чтобы разместить людей, задействовали весь школьный персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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