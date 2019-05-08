2019-05-08T10:59:06+03:00
Происшествия

На федеральной трассе возле Ангарска из-за дыма по-прежнему остается плохая видимость

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательней
Олег ФЕДОРОВ
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На федеральной трассе возле Ангарска из-за дыма по-прежнему остается слабая видимость.На федеральной трассе возле Ангарска из-за дыма по-прежнему остается слабая видимость.
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- Вся дорога в дыму, люди выезжают на встречную полосу, потому что ничего не видно, - жалуются водители, которые едут по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» вдоль Ангарска.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что вдоль дороги горят леса, всего на данный момент огнем объято 420 гектаров сибирской тайги. Еще 50 гектаров полей и долин также во власти пламени.

Со стихией борются 23 спасателя 3 отряда федеральной противопожарной службы по Иркутской области. В тушении лесных пожаров задействовано 11 единиц техники, 6 автоцистерн с водой, 2 КАМАЗа с отсыпкой и 3 трактора для уборки сгоревших деревьев. Помощь пожарным оказывают 10 человек с мобильными ранцевыми лесными огнетушителями - это лесники Шелеховского военного лесничества.

- Защиту садоводств и нефтепровода обеспечивают 2 автоцистерны с водой пожарной части поселка Мегет, - рассказал «КП» в Иркутске начальник пожарно-спасательного гарнизона Ангарского городского округа Роман Подхолзин. – Ко второй половине дня ожидается локализация пожара, если будут позволять погодные условия.

Сейчас в районе дует северо-западный ветер, который гонит пламя и дым в сторону Иркутска. Но, пожарные заверяют, что угрозы населенным пунктам нет. Вдоль трассы выставлены дежурные спасательные посты.

Несли боевое дежурство мобильные посты и вчера. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь», а также на участке М-53 Иркутск-Ангарск сутки боевую вахту несли спасатели Ангарского пожарного гарнизона, им помогали экипажи дорожно-постовой службы.

А уже сейчас идет набор волонтеров для помощи пожарным и спасателям. Его организовал волонтер Артем Скорохватов. Он созванивается со спасателями МЧС, договаривается по времени, они называют точное место, где требуется подмога. Там добровольцев встречает экипаж пожарной машины и люди получают инструкции.

Сейчас он набирает народ с автомобилями и тарой под воду. Связаться с Артемом можно через группу в соцсетях. (https://vk.com/molodej_na_visote )

Дым от лесных пожаров накрыл федеральную трассу под Ангарском. Видео из группы "Инцидент 38".Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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