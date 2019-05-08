В Иркутске 13-летний школьник спас целый микрорайон, бросившись в одиночку тушить начавшийся пожар

Густой дым на пустыре микрорайона Жилкино 13-летний школьник из Иркутска Валентин Никифоров заметил, когда после уроков ехал на велосипеде на встречу со своим другом. Подкатившись поближе, мальчишка ужаснулся. Почти все огромное поле было в огне! Как это обычно бывает, горела сухая трава. А потом шестиклассник заметил, как пламя стремительно подбирается к деревянным баракам и гаражам, расположенным неподалеку.

- Я бросил велик, схватил первую попавшуюся под руку палку и начал ей бить по огню, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске Валентин. – Кстати, проходящий мимо мужчина, подумал, что я наоборот виновник пожара. Спрашивает: «Ты поджег?» Я кричу в ответ: «Нет, вы что, срочно вызывайте МЧС!». Он позвонил спасателям.

Пока пожарные ехали, Валентин не бездействовал, ведь огонь все приближался и приближался к строениям. Парнишка нашел валявшуюся на земле порванную куртку и начал ею сбивать пламя. Как? Валя просто кидал ее на огонь, бил по ней палкой. Так ему удалось потушить несколько метров горящей полосы. Тут и спасатели подоспели.

- Спасибо за сообщение парень, теперь это наша работа, а ты езжай-ка домой, - сказали Валентину пожарные, приступая к тушению пала. Но Валя и не думал бросать начатое дело.

- Да куда же я поеду, у меня тут в соседних домах родственники живут, а вдруг перекинется на их жилище! - бойко ответил шестиклассник. – Да и вообще, я люблю свой район. Нет уж, буду вам помогать тушить, срочно давайте мне рюкзак с водой!

Спорить с отважным мальчуганом пожарные не стали. Тут же выдали Валентину гидратор (рюкзак с водой) и тот бросился в самое пекло. Общая площадь пожара к этому моменту составила более 1000 квадратных метров. К работе спасатели вместе со своим юным коллегой приступили в два часа дня и полностью отвели опасность от жилых домов и построек почти к семи вечера. Все это время Валентин Никифоров без отдыха и перерывов только успевал бегать к пожарной машине, чтобы ему в очередной раз наполнили рюкзак. Желтая кофта и красная жилетка мальчика за это время стали черными от сажи, а джинсы промокли.

Валентин во время тушения пожара. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Когда все закончилось, я поблагодарил спасателей за то, что позволили мне поработать и пожал всем руки, - говорит Валентин. – Если честно, раньше и не знал, как поступать в таких ситуациях. Делал то, что первое пришло на ум. А вот о том, что в Иркутской области высокий режим ЧС и что нельзя жечь сухую траву, отлично знал, за новостями слежу. Надеюсь, виновников найдут быстро. Когда пришел домой, мама даже не стала ругать за грязную одежду, наоборот похвалила.

Руководство иркутского пожарно-спасательного гарнизона уже сообщило о достойном поступке Валентина в его родную 42-ю школу. Наутро директор, увидев ученика в коридоре, похлопала его по плечу со словами: «Герой наш!». И добавила, что после праздников Вале вручат грамоту перед лицом всей школы. Наверняка наградят шестиклассника и спасатели.

- Да за что меня хвалить? - искренне удивляется Валентин. – Думаю, никто бы на моем месте не прошел мимо и как минимум вызвал бы МЧС. – Кстати еще вчера я даже и не задумывался о том, кем стану, когда вырасту. А теперь у меня появилась мечта. Всерьез решил стать пожарным. Уж больно понравилось мне тушить. Да и помогать людям охота. Что нужно сделать для этого? Конечно, требуются образование, храбрость, ну и конечно планирую отслужить в армии. Без нее сейчас никуда.

Ну а пока у по-взрослому рассуждающего Валентина, любимые хобби – катание на велосипеде и резьба по дереву. Но парень признается, что пока ситуация с пожарами в Приангарье не наладится, он планирует и дальше патрулировать улицы своего микрорайона.

- Вот сейчас сделаю уроки, сяду на велик и поеду, проконтролирую, не горит ли где сухая трава.