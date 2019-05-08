2019-05-08T04:31:44+03:00
Общество

Шестиклассник помог сотрудникам МЧС потушить пожар в Иркутске

Горела трава на площади более 1000 кв.метров
Мария КНЯЗЕВА
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Шестиклассник помог огнеборцам потушить пожар в ИркутскеШестиклассник помог огнеборцам потушить пожар в ИркутскеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Не остался равнодушным. Заметив, как горит трава недалеко от улицы Шахтерская в Иркутске, школьник позвонил пожарным.

- Когда мы приехали пламя подбиралось к деревянным гаражам и кладовкам, - рассказали в пресс-службе МЧС РФ по Иркутской области. - А подросток, вооружившись палкой, пытался сбить его.

После приезда огнеборцев, казалось, можно было успокоиться. Долг выполнен. Однако, шестиклассник попросил выдать ему ранцевый огнетушитель и продолжил бороться с огнем.

- Общая площадь пожара оказалась более 1000 кв.метров, - отмечают в ведомстве. - Руководство иркутского пожарно-спасательного гарнизона не оставит без внимания помощь ученика школы №42 в тушении пламени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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