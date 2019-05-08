Столицу Приангарья накрыло плотной завесой дыма и запахом гари, который принесло ветром от пожаров в Иркутском районе. Лесники вспахивают землю вокруг деревень Горохово, Баруй, Сайгуты, Верхний Кей, Кударейка, Никольск, Барда, Еловщина, Московщина, Ширяево, Горяшино, Тихонова Падь, Зорино быково, Александровск, Тунгуска, Баяндай, Байшка, Улан, Вершинск, Маяк, Кайзеран, чтобы защитить их от огня. По данным пресс-службы правительства Иркутской области, в тушении лесных пожаров участвуют 965 человек, 44 пожарных десантника и 313 единиц техники. Жителей Приангарья призывают не поддаваться панике. А в региональном управлении МЧС России напомнили о том, как защититься от дыма в Иркутске. Информация полезная.

В первую очередь, советуют реже выходить на улицу, но если покинуть дом все-таки пришлось, не забудьте захватить защитную маску. Ее можно купить в ближайшей аптеке. Кроме этого, спасатели советуют плотно закрывать окна и двери, а также чаще проводить влажную уборку помещений.Так можно наверняка защититься т дыма в Иркутске.

- Пейте больше жидкости, лучше всего подойдет зеленый чай, откажитесь от курения и алкоголя, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Физические нагрузки так же стоит отложить, они увеличивают потребление кислорода.

Больше всего от смога страдают люди с хроническими болезнями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, например, астматики. В таких условиях надышаться угарным газом можно очень быстро, поэтому при малейшем подозрении на отравление дымом обращайтесь в скорую помощь.

КОНКРЕТНО

Симптомы отравления дымом:

- замедленная путанная речь

- нарушение ориентации в пространстве

- тахикардия

- гипертония

- судороги

- нарушение дыхания

- быстрая утомляемость, головная боль, рассеянность

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