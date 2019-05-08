Обычно солнечное небо над Иркутском затянуло смогом. Это горит тайга вблизи поселков Усть – Балей, Ширяева, Большое Голоустное и Тихоновская Падь. Прошлая ночь выдалась там неспокойной, а сообщения с мест напоминают сводки с фронта. Эвакуация, объявлен режим ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/707525" frameborder="0"></iframe> Трактор вспахивает землю, чтобы остановить продвижение огня.Пожары взяли в кольцо несколько сел в Иркутской области.ГУ МЧС по Иркутской области

Так, 54 жителям Тихоновой Пади пришлось покинуть свои дома и ночевать в соседней деревни Ширяева. Их разместили в местном детском саду и клубе. Но люди продолжают прибывать, под их нужды пришлось использовать и здание Ширяевской средней школы. Бессонная ночь выдалась и у сельчан в Большом Голоустном. Огонь вплотную подошел к поселку на берегу Байкала. Эвакуируют и население села Бухун, несколько человек уже разместили в Доме культуры соседнего села Горохово.

Тушить леса мешает порывистый ветер.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители сел выходят на защиту своих домов

Эвакуировали женщин, стариков и детей, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске жительница Большого Голоустного Вера Баяндаева. – Я тоже отправила своих ребят, их и других жителей автобусами увозили в Малое Голоустное и другие поселки. За ночь ветер переменил направление, и дым рассеялся, но возле школы оставались дежурить еще две маршрутки.

Огонь рядом с поселком смогли остановить только с помощью тракторов, которые вспахали поля на пути пожара. Но тревога остается и оставшиеся в селе жители договариваются о ночных дежурствах, чтобы в случае чего прийти на помощь спасателям.

Сложная обстановка с наступлением огня и в других территориях. Так, пожар остановлен буквально в нескольких километрах от поселков Александровское Боханского района, Филипповск, Центральный Хазан и Буря в в Зиминском районе, Лесной в Ниждеудинском районе, Нижняя Гоголевка и Борок в Тайшетском районе.

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным ГУ МЧС Иркутской области, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 45 природных пожаров. На утро 8 мая остается 29 действующих очагов огня. Один из них находится на территории национального парка «Заповедное Прибайкалье», где уже приостановили выдачу разрешений на посещение лесов. Еще семь пожаров смогли локализовать, среди них - участок возле федеральной трассы Р-255 «Сибирь» между Иркутском и Ангарском.

КОНКРЕТНО

В тушении тайги принимают участие 73 десантника, 544 лесничих, 206 добровольцев и 235 единиц техники. С воздуха за ситуацией следят два «Ан-2» и три легкомоторных самолета. Принято решение о переброске дополнительных сил и техники с северных территорий региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лесной пожар подошел вплотную к поселку в Усольском районе. Местные жители опубликовали фото, на котором видно, как огонь приближается к жилой пятиэтажке. (подробности).

Из-за лесных пожаров из поселка Бухун эвакуировали шесть человек. Там сгорело три нежилых дома. (подробности).

Для тушения леса вдоль трассы Иркутск-Ангарск набирается волонтерский отряд. На данный момент в него вступило 12 человек. (подробности).

Лесные пожары: в двух районах Иркутской области введен режим ЧС. Самая сложная обстановка в Иркутском и Баяндаевском районах. (подробности).

Лесной пожар отошел от поселка Большое Голоустное на Байкале. Угрозы населению нет. (подробности).

Видео пожара в Большом Голоустном: на борьбу с огнем вышли все. Местные жители и пожарные вырвали поселок из огненного капкана, смотрите видео пожара в Большом Голоустном. (подробности).