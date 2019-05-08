Для тушения леса вдоль трассы Иркутск-Ангарск набирается волонтерский отряд

СЕГОДНЯ 08:48 2019-05-08T08:48:48+03:00

На данный момент в него вступило 12 человек

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Дым от лесным пожаров вдоль федеральной трассы Р-255 «Сибирь» все еще окутывает дорогу на участке от Иркутска до Ангарска. Это затрудняет движение автомобилей, создает аварийные ситуации и подвергает риску жизни людей.

Пожарные борются с огнем, но он очень быстро распространяется на огромные территории. Поэтому люди стали набирать добровольные пожарные отряды.

- Я, бывает, частенько Иркутск-Ангарск езжу, вчера пришла информация, что там сильный пожар, - рассказал «КП» в Иркутске Артем Скорохватов, организатор добровольного пожарного отряда. – Работаю на Ново-Разводной, пожарные машины туда-сюда только успевают ездить, не успевают. Значит, нужна помощь.

Для помощи в тушении Артем собирает группу добровольцев. Главное условие наличие автомобиля и вместительной тары под воду. На сегодня уже откликнулись 12 человек. Добровольцы узнают от спасателей МЧС где требуется подмога, приезжают на место. Там их встречает пожарный экипаж, они проходят инструктаж по технике безопасности и приступают к борьбе с огнем.

Если, Вы хотите присоединиться к добровольному пожарному отряду, то можете связаться с Артемом в группе в социальных сетях (https://vk.com/molodej_na_visote ).

ИСТОЧНИК KP.RU