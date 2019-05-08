Лесной пожар подошел вплотную к поселку в Усольском районе

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-08T14:23:58+03:00

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Борьба с крупными лесными пожарами продолжается в Иркутской области. Так, днем, 8 мая пожар вплотную подошел еще к одному жилому поселку 506-й в Усольском районе. В соцсетях местные жители опубликовали фото, на котором видно, как огонь приближается к жилой пятиэтажке. Также появилось видео верхового лесного пожара в этом районе.

- Действительно, лес горит рядом с поселком 506-й, - подтвердил заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков.

Напомним, вечером, 7 мая лесной пожар подошел к поселку Большое Голоустное на Байкале. Небо затянуло густым дымом, и уже к вечеру было принято решение эвакуировать стариков и детей. К счастью, вскоре направление ветра сменилось и огонь стал распространяться в другую сторону. Около 50 человек эвакуировали из небольшого села Бухун. Огонь там подобрался настолько близко, что сгорели три нежилых дома. Кроме того, спасателям поступило еще 14 вызов из поселков и деревень, которым угрожал огонь, в 9 из них, огненная стихия пришла из леса.

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ИСТОЧНИК KP.RU