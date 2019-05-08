2019-05-08T09:28:02+03:00
Происшествия

МЧС Иркутской области: за минувшие сутки число природных пожаров увеличилось вдвое

Спасатели Иркутска, Ангарска, Шелехова, Слюдянского района и Усть-Ордынского Бурятского округа переведены на двухсменный режим работы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС Иркутской области: за минувшие сутки число природных пожаров увеличилось вдвоеМЧС Иркутской области: за минувшие сутки число природных пожаров увеличилось вдвоеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Приангарье продолжают полыхать леса. За прошедшие сутки из-за сильного ветра в центральных и южных районах число природных пожаров выросло вдвое. Так спасателям поступило 14 вызов из поселков и деревень, которым угрожал огонь, в 9 из них, огненная стихия пришла из леса. Напомним, что с 1 мая на всей территории Приангарья действует особый противопожарный режим, запрещающий сжигать мусор, сухую траву и разводить костры. Нарушителей ждут штрафы, но даже они не всегда останавливают людей.

- С начала пожароопасного сезона уже составлено 450 протоколов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Всего в регионе под угрозой лесных пожаров находится 468 поселков и городов.

На двухсменный режим работы уже перевели подразделения Иркутска, Ангарска, Шелехова, Слюдянского района и Усть-Ордынского Бурятского округа. Именно там огонь полыхает сильнее всего. А в Тайшетский район на помощь местным пожарным из областного центра отправили мобильную группу спасателей из 20 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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