Лесные пожары: в двух районах Иркутской области введён режим ЧС

СЕГОДНЯ 06:55 2019-05-08T06:55:52+03:00

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В Приангарье продолжается сезон лесных пожаров. Из-за ухудшения погоды и сильного ветра, тайга заполыхала с новой силой. Так за прошедшие сутки на территории области зарегистрировали 45 очагов на площади в 16 тысяч гектаров.

К утру 8 мая остается 29 действующих пожаров в Аларском, Ангарском, Баяндаевском, Боханском, Братском, Жигаловском, Зиминском, Икутском, Качугском, Нижнеудинском, Ольхонском, Тайшетском, Тулунском, Черемховском и Эхирит-Булагатском районах. Еще 8 очагов локализованы.

- На расстояние около пяти километров огонь подошел к селам Александровское Боханского района, Филипповск, Центральный Хазан и Буря в в Зиминском районе, Усть – Балей в Иркутском, Лесной в Ниждеудинском районе, Нижняя Гоголевка и Борок в Тайшетском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ведомстве уточнили, что с начала сезона лесных пожаров уже зарегистрировано 178 очагов, которые подходили на опасное расстояние к селам и деревням Приангарья. Пока региональное МЧС перебрасывает в наиболее сложные участки дополнительные силы и технику с северных районов области.

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ИСТОЧНИК KP.RU