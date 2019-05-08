2019-05-08T03:54:12+03:00
Происшествия

Лесной пожар отошел от поселка Большое Голоустное на Байкале

Угрозы населению нет [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Лесной пожар отошел от поселка Большое Голоустное на Байкале. Фото: очевидцыЛесной пожар отошел от поселка Большое Голоустное на Байкале. Фото: очевидцы
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В районе Большого Голоустного продолжают бороться с крупным лесным пожаром, который вплотную подошел к поселку еще днем, 7 мая. Напомним, сообщалось, что там горело более 1 гектара леса в районе деревень Верхний Кет, Сайгуты, Баруй, села Горохово. Весь поселок Большое Голоустное затянуло дымом, поэтому, вечером, было принято решение, эвакуировать на автобусах стариков и детей.

- По предварительным данным на утро, 8 мая, ситуация там стабилизировалась, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе администрации Иркутского района. – Огонь отошел и на данный момент, угрозы поселку нет.

Местные жители также рассказывали, что накануне вечером, пожар не добрался до Большого Голоустного, так как сменилось направление ветра. Добавим, что сложная ситуация наблюдалась в ночь на 8 мая и на объездной дороге под Ангаском. Пожар в том районе подобрался прямо к трассе.

Эвакуация в поселке Большое Голоустное на Байкале из-а угрозы лесного пожара 7 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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