СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-08T13:10:18+03:00

Из-за лесных пожаров из поселка Бухун эвакуировали шесть человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Там сгорело три нежилых дома

Изменить размер текста: A A

В Иркутском районе продолжает полыхать тайга. Из небольшого села Бухун, где проживает около 50 человек, эвакуировали шесть человек. Огонь подобрался настолько близко, что сгорели три нежилых дома.

- Людей временно разместили в Доме культуры поселка Горохово, они останутся там до стабилизации обстановки, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района. – Им предоставили горячее питание и питьевую воду.

Школьников из Бухуна было решено отправить по родственникам, которые живут в соседних деревнях. Остальные жители от эвакуации отказались и остались помогать пожарным тушить огонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске 13-летний школьник спас целый микрорайон, бросившись в одиночку тушить начавшийся пожар. Шестиклассник Валентин Никифоров быстро попросил других очевидцев вызвать МЧС. (подробности).

На федеральной трассе возле Ангарска из-за дыма по-прежнему остается плохая видимость. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательней. (подробности).

МЧС Иркутской области: за минувшие сутки число природных пожаров увеличилось вдвое. Спасатели Иркутска, Ангарска, Шелехова, Слюдянского района и Усть-Ордынского Бурятского округа переведены на двухсменный режим работы. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU