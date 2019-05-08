2019-05-08T13:10:18+03:00
Происшествия

Из-за лесных пожаров из поселка Бухун эвакуировали шесть человек

Там сгорело три нежилых дома
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Из-за лесных пожаров из поселка Бухун эвакуировали шесть человек.Из-за лесных пожаров из поселка Бухун эвакуировали шесть человек.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутском районе продолжает полыхать тайга. Из небольшого села Бухун, где проживает около 50 человек, эвакуировали шесть человек. Огонь подобрался настолько близко, что сгорели три нежилых дома.

- Людей временно разместили в Доме культуры поселка Горохово, они останутся там до стабилизации обстановки, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района. – Им предоставили горячее питание и питьевую воду.

Школьников из Бухуна было решено отправить по родственникам, которые живут в соседних деревнях. Остальные жители от эвакуации отказались и остались помогать пожарным тушить огонь.

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На федеральной трассе возле Ангарска из-за дыма по-прежнему остается плохая видимость. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательней. (подробности).

МЧС Иркутской области: за минувшие сутки число природных пожаров увеличилось вдвое. Спасатели Иркутска, Ангарска, Шелехова, Слюдянского района и Усть-Ордынского Бурятского округа переведены на двухсменный режим работы. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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