Салют в Иркутске на День Победы 9 мая 2019 состоится, даже если пойдет дождь со снегом и начнется ветер

Иркутяне смотрят на пасмурное небо, с которого то и дело сыплет дождь и переживают - не отменят ли салют в Иркутске на День Победы 9 мая 2019? Ведь такое уже бывало! Отвечаем -праздник состоится, светомузыкальный фейерверк непременно порадует жителей города и гостей столицы Приангарья. Его запустят с баржи в районе Нижней Набережной, рядом с памятником первопроходцу Якову Похабову.

Запретом для того, чтобы фейерверк состоялся и прогремели праздничные залпы ( а настоящее пиротехническое шоу, сопровождаемое разрывами гранат и звуками выстрелом - одним словом, музыкой боя, военными песнями и голосом диктора Леаитана, который объявит о нашей победе над врагом, продлится около 10 минут) может стать только шквальный ветер силой более 20 м\с. А осадки салюту нипочем. Урагана же точно не предвидится.

- 9 мая 2019 года в Иркутске ожидается облачная погода, небольшой дождь переходящий в мокрый снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 11-16 м/с, температура +6...,+8, - сообщает иркутский гидрометцентр.

А это значит, что хотя и ветренно, и холодно, и даже снег, но сила стихии до критической явно не дотягивает. А это значит, что салют в Иркутске 2019 не отменят. Ура! .

Чего же стоит ожидать горожанам? Настоящего шоу. На барже напротив памятника первопроходцам Сибири установят металлическую конструкцию, на которой будет подниматься на 2,5 метра надпись из светодиодных и пиротехнических элементов — «9 мая». Салют на 9 мая 2019 в Иркутске будет зрелищным. Несколько тысяч залпов озарят темное ночное небо и раскрасят его удивительными красками. Время начала салюта 2019 в Иркутске традиционное - 22.00. Собираемся на Нижней Набережной, транспорт в городе будет ходить до двух часов ночи.

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