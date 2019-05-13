Газовики приняли участие в общегородском субботнике в Иркутске

Сотни работников ООО «Газпром добыча Иркутск» вместе с коллегами по некоммерческому партнерству «Газпром на Байкале» приняли участие в общегородском субботнике в Иркутске. Своей основной площадкой в ходе мероприятия, цель которого - уборка улиц, площадей и дворов города после окончания зимнего периода, газовики по традиции выбрали территорию подшефного иркутского детского дома-интерната № 1.

Фото: архив компании

Сотрудники компании очистили территорию интерната от прошлогодней листвы, а также покрасили беседки, качели, песочницы и карусели на детских площадках.

ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания эксплуатирует объекты добычи и подготовки газа и газового конденсата, а также является заказчиком по проектированию и строительству объектов обустройства газоконденсатных месторождений в Иркутской области, лицензии на которые принадлежат ПАО «Газпром».

Фото: архив компании

Месторождения Иркутской области вместе с месторождениями Якутии, Красноярского края, Камчатки и Сахалина - ресурсная база для реализации Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке новых центров газодобычи, единой системы транспортировки газа, обеспечение газификации регионов на Востоке Россиии, организацию мощного канала экспорта газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: архив компании

Базовым для формирования Иркутского центра газодобычи является крупнейшее по запасам газа на Востоке России Ковыктинское газоконденсатное месторождение (2,7 трлн куб. м газа). Проектная мощность магистрали составляет 38 млрд кубометров газа в год. Газ пойдет по «Силе Сибири» в Китай в декабре 2019 года.

ООО «Газпром добыча Иркутск» организует социально-культурные, спортивные, экологические, благотворительные мероприятия и принимает в них активное участие. Благоустройству территорий газовики уделяют особое внимание.

Уборка территории детского дома-интерната и других объектов, как отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром добыча Иркутск» Вячеслав Эглит, не заняла много времени.

Фото: архив компании

- С уборкой справились быстро, ведь здесь работало около трехсот наших сотрудников, - рассказал Вячеслав Эглит. - Плюс помогают наши коллеги из компаний, которые входят в некоммерческое партнерство «Газпром на Байкале». Но и это еще не все. Помимо интерната мы навели порядок рядом с водно-спортивным комплексом в микрорайоне Солнечном, а также вокруг нашего главного здания на Нижней Набережной и возле офиса на улице Декабрьских Событий.

По словам Вячеслава Эглита, в общей сложности на субботник вышли 500 сотрудников предприятий и организаций НП «Газпром на Байкале».

Фото: архив компании

Многие сотрудники компании по традиции приходят на мероприятия по благоустройству территории города целыми семьями. Для них это дополнительный повод подышать свежим воздухом, пообщаться с коллегами, а заодно и сделать что-то полезное для родного города.

- Я всегда за такие мероприятия, - говорит инженер службы технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпром добыча Иркутск» Татьяна Гурулева. - За шесть лет работы в компании еще не пропустила ни одного субботника. Радует, что с каждым годом на территории детского дома становится все чище. Мы ведь убираемся здесь два раза в год - весной и осенью. Кстати, раньше приходилось постоянно ремонтировать беседки, а теперь им нужна только покраска. Радует, что дети берегут имущество и помогают поддерживать чистоту.

Фото: архив компании

После погрузки собранного мусора в грузовики, участники субботника подкрепились кашей из полевой кухни и пирожками с горячим чаем. Воспитанники интерната получили сувениры и сладкие подарки.

Фото: архив компании

В этом году субботник в Иркутске был проведен в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая весна», организованной Неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы. В ходе мероприятия убрали от мусора, а также засохшей листвы и травы территорию общей площадью около 20 га, на полигон ТБО вывезено грузовыми автомобилями около 30 кубометров бытовых и строительных отходов.