2019-05-13T10:24:54+03:00
Общество

Минобрнауки России: изменений в трудовой договор с и.о. ректора СФУ Владимиром Колмаковым не готовится

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Владимир Колмаков временно возглавит Иркутский госуниверситет
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
ФОТО: официальный сайт СФУ.ФОТО: официальный сайт СФУ.
Изменить размер текста:

В Минобрнауки России пояснили, что и.о. ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков остается работать на нынешнем месте. Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что Владимир Колмаков готовится к переезду в Иркутск, где якобы займет должность исполняющего обязанности ректора Иркутского государственного университета. Однако 8 мая это сообщение опровергли в красноярском вузе, а 13 мая – в Минобрнауки.

- Минобрнауки России не осуществляет подготовку каких-либо документов, касающихся изменения трудовых отношений с и. о. ректора Сибирского федерального университета Владимиром Колмаковым, - официально прокомментировали «Комсомольской правде в Иркутске» в ведомстве.

Напомним, Владимир Колмаков возглавляет красноярский вуз с конца 2017 года. Доктор биологических наук, профессор. До этого занимал должности первого проректора СФУ и проректора-директора Института физической культуры, спорта и туризма СФУ.

Что касается информации о переходе Колмакова в Иркутск, возможно, эта информация была связана с предстоящими выборами ректора ИГУ. На этот пост, напомним, выдвинуто семь кандидатов. Это нынешний и.о ректора, академик Игорь Бычков, начальник управления информационного обеспечения делопроизводства и контроля Светлана Малых, директор МИЭЛ ИГУ Олег Архипкин, и.о. заведующий кафедрой радиофизики и радиоэлектроники Сергей Колесник, первый проректор ИГУ Александр Шмидт, бывший ректор госуниверситета Александр Аргучинцев и директор Института математики, экономики и информатики ИГУ Михаил Фалалеев. Выдвижение кандидатов на пост ректора ИГУ заканчивается сегодня, 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 14 мая похолодает
Минздрав:причиной смерти годовалой девочки в Иркутске стало редкое врожденное заболевание легких
"Ой, я вам случайно деньги отправила!" : усольчанка поверила и перевела 48 тысяч рублей на карту мошенницы
Иркутянин выплатит штраф за то, что опрыскал полицейских из газового баллончика
14 мая спецвыпуск «КП» Худеем к лету: таблица калорийности продуктов, медовые секреты красоты
В Братске состоялась памятная реконструкция штурма Сапун-горы
Вознаграждение в 10 тысяч рублей обещают за информацию о поджигателях в Тункинском нацпарке в Бурятии
Вернул долги за 12 лет: житель Иркутской области рассчитался по алиментам, чтобы сохранить автомобиль
Полиция Иркутска ищет водителя, который 2 мая вывез комплект автомобильных шин со двора в ЖК "Онегин"
Международный фестиваль поэзии на Байкале пройдет в июне
За долги по кредиту - срок: житель Ангарска, задолжавший 5 миллионов рублей, получил год условно
Прощание с Николаем Тархановым состоится в Шелехове в среду, 15 мая
Полицейские закрыли наркопритон на улице Советская в Иркутске
За сутки в Иркутской области потушили четыре лесных пожара