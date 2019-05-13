Минобрнауки России: изменений в трудовой договор с и.о. ректора СФУ Владимиром Колмаковым не готовится

В Минобрнауки России пояснили, что и.о. ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков остается работать на нынешнем месте. Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что Владимир Колмаков готовится к переезду в Иркутск, где якобы займет должность исполняющего обязанности ректора Иркутского государственного университета. Однако 8 мая это сообщение опровергли в красноярском вузе, а 13 мая – в Минобрнауки.

- Минобрнауки России не осуществляет подготовку каких-либо документов, касающихся изменения трудовых отношений с и. о. ректора Сибирского федерального университета Владимиром Колмаковым, - официально прокомментировали «Комсомольской правде в Иркутске» в ведомстве.

Напомним, Владимир Колмаков возглавляет красноярский вуз с конца 2017 года. Доктор биологических наук, профессор. До этого занимал должности первого проректора СФУ и проректора-директора Института физической культуры, спорта и туризма СФУ.

Что касается информации о переходе Колмакова в Иркутск, возможно, эта информация была связана с предстоящими выборами ректора ИГУ. На этот пост, напомним, выдвинуто семь кандидатов. Это нынешний и.о ректора, академик Игорь Бычков, начальник управления информационного обеспечения делопроизводства и контроля Светлана Малых, директор МИЭЛ ИГУ Олег Архипкин, и.о. заведующий кафедрой радиофизики и радиоэлектроники Сергей Колесник, первый проректор ИГУ Александр Шмидт, бывший ректор госуниверситета Александр Аргучинцев и директор Института математики, экономики и информатики ИГУ Михаил Фалалеев. Выдвижение кандидатов на пост ректора ИГУ заканчивается сегодня, 13 мая.