Бармен и официант ресторана задержали грабителя, который напал на студентку в центре Иркутска

– Помогите! - раздался из темноты пронзительный женский крик.Все происходило поздним вечером 13 мая около 22.30 на улице Байкальская неподалеку от мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Крик услышали бармен Владислав Сухоштанов и официант Петр Сотников. Молодые люди работают в ресторане поблизости и, как раз вышли на улицу, чтобы выбросить мусор в контейнер. Парни сразу поняли, что случилась беда и, побросав мешки и коробки, побежали на помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708760" frameborder="0"></iframe> Двое сотрудников ресторана задержали грабителя, который напал на студентку в центре Иркутска.Владислав Сухоштанов и Петр Сотников рассказывают о том, как поймали грабителя.ГУ МВД по Иркутской области

– Мы увидели девушку, которая рыдала и была сильно напугана, а дальше, по улице, бежал мужчина, - вспоминает те минуты Владислав Сухоштанов. – Мы рванули за ним, чтобы он не скрылся в сумерках.

Тут-то и вспомнились 23-летнему Владиславу не только школьные уроки физкультуры, но и спортивное прошлое. Еще подростком он занимался тяжелой атлетикой. Так что, когда спустя несколько сотен метров беглеца удалось догнать, Влад и Петр ловко скрутили преступника. Им оказался гость из ближнего зарубежья.

– Первое время мужчина еще пытался вырваться, было немного волнительно, а вдруг у него нож, - рассказывает Владислав Сухоштанов. – Но мы держали его крепко.

Уже позже, когда подъехали полицейские, парни узнали все детали произошедшего. Оказалось, что мужчина напал на девушку-студентку со спины. В этот момент она говорила по телефону со своей мамой. Именно гаджет и был целью грабителя. Причины своего поступка сыщикам он так и не смог объяснить, сказав, что был сильно пьян. Сама же студентка не пострадала, но от испуга еще долго не могла прийти в себя.Вернулись домой герои уже за полночь, после того как дали показания в отделе.

Теперь Владислав задумывается над тем, чтобы возобновить тренировки.

– Хочу привести себя в форму, но из-за работы мало свободного времени, - поделился планами бывший тяжелоатлет.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», 39-летнего мигранта на время расследования отправили в изолятор, ему грозит до семи лет лишения свободы. Молодая девушка уже поблагодарила своих героев за неравнодушие. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские рассматривают вопрос о поощрении Влада и Петра.