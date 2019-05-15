Не рассчитали топливо: в Бурятии 9-летний ребенок умер из-за неразберихи во время эвакуации

В Бурятии рассказали о новых подробностях экстренной посадки самолета Ан-2, перевозившего двух пациентов. Напомним, что в конце февраля в соседнем регионе произошел скандал, когда во время эвакуации на пути из Таксимо в Улан-Удэ скончался девятилетний мальчик.

Трагедия случилась после того, как самолету, которому оставалось буквально сто километров до цели, пришлось экстренно садиться на заброшенном аэродроме в Хоринске. На борту сработала система, предупреждающая пилотов о пустых топливных баках. Ранее представители авиакомпании рассказали о том, что тревога была ложной, а в самолете был запас топлива, которого бы хватило на перелет в Улан-Удэ.

- Во время проверки выяснилось, что датчики сработали правильно, командир Ан-2 ошибся в расчетах количества топлива, и оно было на исходе, - рассказали в Бурятской транспортной прокуратуре. – А вот запасы его на борту действительно были, но они хранились в бочках, рядом с пассажирами. За это нарушение правил перевозки опасных веществ, авиакомпания оштрафована на 10 тысяч рублей.

По словам врача, сопровождавшего ребенка, школьник был в крайне тяжелом состоянии и впал в кому, перед эвакуацией его подключили к искусственной вентиляции легких. После посадки и дозаправки было решено снять пассажиров с рейса. Их отвезли в Хоринскую больницу, куда уже выехали реанимобили. В результате эвакуация растянулась до 11 часов вместо запланированных трех. Едва прибыв в улан-удэнскую больницу, мальчик скончался, второго пациента врачи смогли спасти.

Кроме прокуратуры, причины ЧП выясняет и Восточно-Сибирское СУ СК России на транспорте. Сыщики возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.

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