Выборы ректора ИГУ: как Ученый совет Иркутского университета утверждал кандидатуры

Конечно, все, что происходит в Иркутском университете, если уж не волнует, то интересует многих: учились сами, учатся дети, кто-то преподает, кто-то сотрудничает. Да и вообще, все-таки градообразующее предприятие - коллектив за 10 000 человек. События последних дней и все, что вокруг них накручено, заставляют меня, члена ученого совета университета и, соответственно, участника заседания последнего совета, где рассматривались документы кандидатов на должность ректора ИГУ и, соответственно, давались рекомендации, рассказать, как все было на самом деле. Уж слишком много оказалось комментаторов, причем заинтересованных в удобной или выгодной им интерпретации.

По закону выборы ректора проходят раз в пять лет. Тоже вроде рядовая процедура, ведь все прописано в законах и положениях: вуз государственный и никакой самодеятельности быть не должно и на самом деле нет.

После того как свои ректорские полномочия не подтвердил профессор А. Аргучинцев, избрать нового руководителя сразу не получилось. Государство назначило и.о. ректора ИГУ академика Российской академии наук И. Бычкова. Фигура и в научном мире (именно мире), и в региональном сообществе известная, уважаемая и в полной мере компромиссная.

Отметили 100-летие университета. Этому прекрасному событию предшествовали продуктивные встречи с Президентом России, его помощниками, лидерами университетов разных стран и т. п. Наконец, пришло время избавляться от приставки «и.о.». Как и в прошлый раз, кому-то показалось, что тема политизированная и на ней можно заработать опять-таки политические дивиденды.

Нет смысла описывать процедуру избрания ректоров. Она в открытом доступе, любой желающий может изучить ее хоть вдоль, хоть поперек и потом сделать вывод - хорошо ли, правильно ли поработали в самом Иркутском университете,запуская выборный процесс. Все достаточно прозаично: все, кто хотел быть избранным, изъявили свое желание.Некоторых собрания коллективов, подразделений и кафедр выдвигали без всякого согласования с теми или иными университетскими людьми. В итоге в списке тех, кого предлагало университетское сообщество, оказалось семь человек. В том числе и герои прошлого соревновательного процесса - профессора А. Аргучинцев и А. Шмидт.

И тот, и другой документов в комиссию по выборам, сформированную по решению ученого совета ИГУ, по личным соображениям не подали, как не подал их и еще один выдвинутый сотрудник ИГУ - С. Колесник.

Комиссия по выборам, сформированная ученым советом, доложила о результатах работы. Из четырех кандидатов одного рекомендовала снять сразу: по представленным данным, т.к. собрание, которое рекомендовало его в ректоры, было неправомочно этого делать - попросту говоря, не собрали кворум. Оставшихся троих, несмотря на недостатки отдельных претендентов в поданных документах, рекомендовала включить в список для представления в профильное министерство.

И вот тут члены ученого совета отметили, что у одного из претендентов, С. Малых, фактически отсутствует главный документ - Предложения кандидата по реализации программы развития университета. Документ, который был представлен, являл собой программу кандидата на должность ректора и не имел никакого отношения к Программе стратегического развития ИГУ, утвержденной в 2018 году. И второе - в представленной программе один из главных показателей оказался далеким от истины.

На этом основании ученый совет провел открытое голосование - включать или не включать в список рекомендуемых кандидатов С. Малых.

Итоги голосования также открыты. 27 членов ученого совета проголосовали против включения С. Малых в список рекомендуемых для избрания на должность ректора. Проголосовали эту позицию действительно несколько раз, поскольку ситуация неординарная, а градус обсуждения высокий. Ничего страшного, главное - до истины дойти.

Оставляю за скобками публикации интересантов (родственников), материалы, которые написаны с чьих-то слов (как правило, заинтересантов), оставляю оценочные суждения и мнения членов ученого совета, людей уважаемых и с большими заслугами, пугачки относительно обращения в высокие инстанции и т.п., - это не предмет для конкретного обсуждения. Да и надо ли? Пусть Иркутский госуниверситет решает свои внутренние проблемы спокойно и взвешенно, министерство поспособствует наиболее эффективному процессу.

P.S. Сегодня, 15 мая, Совет ректоров Иркутской области поддержал решение ученого совета ИГУ от 14 мая об утверждении двух кандидатур на должность ректора. При этом Совет ректоров единогласно рекомендовал академика И.В. Бычкова как кандидата на пост ректора, о чем будет отправлено соответствующее письмо в Министерство науки и высшего образования РФ. На заседании кроме членов совета присутствовали министр труда и занятости Иркутской области Н.В. Воронцова, министр спорта И.Ю. Резник, начальник отдела по работе с образовательными организациями высшего образования Министерства образования Иркутской области А.И. Грачев.

Станислав ГОЛЬДФАРБ,

член ученого совета ИГУ, д.и.н., профессор университета.