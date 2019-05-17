От ворот – поворот: почему мэр-домохозяйка Усть-Илимска Анна Щекина не назначила Анатолия Дубаса своим первым заместителем

Сенсационно избранная этой весной мэром Усть-Илимска 28-летняя домохозяйка Анна Щекина назначила себе первого заместителя. Причем заммэра стал не экс-глава города Анатолий Дубас, который во время предвыборной гонки, объеденился с Щекиной, а Любовь Пронина, которая с 2010 года занимала пост начальника Управления образования администрации города. А до этого более 20 лет работала директором школы №14. Новость об этом появилась на официальном сайте администрации Усть-Илимска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/699122" frameborder="0"></iframe> Мэром Усть-Илимска стала домохозяйка.Мэром Усть-Илимска стала 28-летняя домохозяйка. В соцсетях она состоит в группах «Плохая Девочка» и «Знакомняшки»

Вопросы по кандидатуре Любови Прониной у местных жителей возникли из-за того, что еще до голосования, да и после победы на мартовских выборах, Анна Щекина заявила, что ее первым заместителем станет именно Анатолий Дубас. Это новый мэр города подтверждала и в интервью «Комсомольской правде» в Иркутске, ссылаясь на то, что ей еще предстоит многому научиться у более опытных коллег. Собственно, и на выборы, они, грубо говоря, шли вместе. Даже во время предвыборной кампании по городу были развешаны плакаты с силуэтами Анны Щекиной и Анатолия Дубаса с надписью: "Все зависит от вашего выбора". Под силуэтом красовалась подпись: "Мэр города", а под фото Анатолия : "Первый И хоть сами фото не были размещены, но, кто эти люди, изображенные на баннере, сомнений не вызывало. И вот Анна Щекина, вступив в должность, начала строить новую команду. Так почему же в ней не нашлось места Анатолию Дубасу?

- Для меня назначение Любови Прониной - не новость, - отвечает Анатолий Дубас на очередной звонок «Комсомолки». – Я знал, что такой шаг будет сделан. В данный момент необходимо сделать именно так. Для этого есть определенные причины, которые зависят не от меня, и озвучивать их пока не могу. Есть ли у меня какая-то должность в администрации? Нет. Но я по-прежнему помогаю решать вопросы, разбираться с проблемами и буду это делать дальше. Как и обещал, я готов занять пост первого заммэра в любой момент.

Анна Щекина.

К слову, по уставу перед назначением своего заместителя мэр должен согласовать его кандидатуру с думой. По предварительной информации, Анна Щекина, наделяя полномочиями зама Любовь Пронину, этого не сделала. По словам Анатолия Дубаса, ближайшее заседание думы назначено на 22 мая.

Напомним, выборы мэра Усть-Илимска, прогремевшие на всю страну, были досрочными. Они состоялись в связи с добровольной отставкой Вакиля Тулубаева, который покинул свой пост в январе 2019 года. Главой города, Анна Щекина, которая выдвигалась партией ЛДПР, стала, набрав 44,04% голосов. Ее главный конкурент - Сергей Зацепин - получил 37,30% голосов.

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