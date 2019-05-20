2019-05-20T09:15:28+03:00
Общество

График отключения горячей воды 2019 в Иркутске по всем районам и округам

Первые на очереди - Ново-Ленино и Свердловский округ: график отключения горячей воды в Иркутске в 2019 году
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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График отключения горячей воды 2019 в Иркутске по всем районам и округам.График отключения горячей воды 2019 в Иркутске по всем районам и округам.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Масштабные отключения горячей воды, как обычно, ждут иркутян, ведь трубы к зиме, как и сани, готовят летом. Так что запасаемся водонагревателями (у многих в хозяйстве имеются на этот случай), а на худой конец кипятильниками или обыкновенными чайниками. Ну или, в конце концов, вариант удобного бартера никто не отменял. Сегодня отключат воду у нас, завтра - у вас.Смотрим график отключения горячей воды в Иркутске в 2019 году, прикидываем варианты.

Кстати, половина города - дачники. И спасаются от отключений горячей воды у себя на участке. Где готовой подогретой воды тоже нет. Зато все удобные приспособления для ее нагревания и, главное, банька - наличествуют. А работы там летом как раз хватает. Потрудился на грядках, настрогал салатика, помылся под летним душем или в баньке - и забыл про бытовые неудобства города. Тут главное - понимать, что это неизбежное зло, относиться ко всему философски и иметь точный график отключения горячей воды в Иркутске в 2019 году.

А заодно - и график отключения холодной воды в Иркутске в 2019 году. Смотрите его здесь

Карта отключений горячей воды в Иркутске.

Карта отключений горячей воды в Иркутске.

КОНКРЕТНО

Правобережный округ

С 27 мая по 5 июня: центр города (в том числе улицы Карла Маркса, Дзержинского, 5-й Армии, Ленина, Свердлова, Горького, Грязнова, Рабочая, Киевская, Желябова, Подгорная, Лызина, Култукская, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий, бульвар Гагарина, ТЦ «КомсоМОЛЛ», ЖК «Стрижи Сити»); улицы Рабочего Штаба, Сурнова, Петрова, Ангарская, Шевцова, Марии Цукановой, Ракитная, Воронежская, мкр-н Топкинский, предместье Марата, Затон.

Октябрьский округ

С 13 июня по 21 июня: улицы Байкальская (до Лисихи), Дальневосточная, Депутатская (до пересечения со Станиславского), Волжская, Донская, Трудовая, Пискунова, Лыткина, Трилиссера, Карла Либкнехта (до Ямской), Подгорная, Партизанская, Ядринцева, Седова, 3 Июля, Коммунистическая, 25 Октября, Лебедева-Кумача, ЖК «Новый город», ЖК «Амурские ворота», ЖК «Сибирский», ЖК «Баргузин», ЖК «Сити-парк», ТЦ «Модный квартал».

С 24 по 27 июня: микрорайоны Лисиха, Байкальский, Солнечный, Крылатый, проспект Жукова, улицы Байкальская, Депутатская, 30-й Дивизии, Ржанова, Ширямова, 2-я и 3-я Летчиков, Дыбовского, Дорожная, Можайского, Жигулевская, Егорова, Советская.

Свердловский округ

С 20 по 23 мая: микрорайоны Луговое, Синюшина Гора, Университетский, улицы Банзарова, 2-я Железнодорожная, Кайская, Боткина, Колхозная, Жуковского, Лермонтова (до виадука) Игошина, Курчатова, Герцена, ЖК «Союз», ЖК «Стрижи», поселок Маркова.

С 24 по 27 июня: микрорайоны Юбилейный, Приморский, Ершовский, Зеленый Берег, Радужный, Академгородок, поселок Энергетиков, улицы Мелентьева, Фаворского, Помяловского, Костычева, Белобородова, Обручева, Гончарова, Левитана, Варламова, Лермонтова (от виадука), Академическая, Старокузьмихинская, Мухиной, Якоби, Баженова, Захарова, Бородина, Театральная, Аносова, Лиственничная, Безбокова, Гидростроителей; Институт МВД, мкр-н Березовый.

Ленинский округ

С 23 по 25 мая: микрорайон Ново-Ленино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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