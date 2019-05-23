2019-05-23T07:25:27+03:00
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«Россия – мощь и сила»: как сибиряки толкали троллейбус

Пассажиры и очевидцы сами решили помочь "рогатому" в Иркутске вернуться на маршрут [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Россия – мощь и сила»: как иркутяне толкали троллейбус в Юбилейном. Фото: группа "Инцидент Иркутск".«Россия – мощь и сила»: как иркутяне толкали троллейбус в Юбилейном. Фото: группа "Инцидент Иркутск".
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Подумаешь, 12-13 тонн! Для настоящих сибиряков это не проблема. Именно столько примерно весит троллейбус, который иркутяне толкали в микрорайоне Юбилейный. Видеоролик, снятый случайными очевидцами, попал в группу «Инцидент Иркутск» в соцсети. На кадрах видно, что троллейбус встал на самом перекрестке и перегородил практически всю проезжую часть. При этом, рядом с ним стоят две машины, вероятно попавшие в мелкое ДТП. Пассажиры, а также другие очевидцы, не стали ждать, пока на месте соберется пробка и решили сами помочь "рогатому" вернуться на маршрут.

- "Россия – мощь и сила", - дают краткую характеристику происходящему авторы видео, которое менее чем за сутки набрало в соцсетях более 3 тысяч просмотров.

Иркутяне толкают троллейбус в микрорайоне Юбилейный.Видео: группа "Инцидент Иркутск"

И это действительно так. Ведь уже через несколько секунд, шестеро мужчин абсолютного разного телосложения (вовсе не качки) и возраста, сдвинули тяжеленный «тралик» с места и тот, освободив дорогу, смог продолжить путь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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