Сиротам из Тайшета выдали квартиры с трещинами на стенах и протекающей крышей

Алена Щербакова из Тайшета семь лет ждала заветные ключи от квартиры, которая ей, как сироте, была положена по закону. Наконец, в конце 2016-го года она справила долгожданное новоселье. В новенькую двушку в трехэтажном доме, да еще и с отделкой, заехала вместе со своими двумя детьми. Только радость у Алены, как и у еще 90 заселившихся семей, была совсем недолгой.

- Я была, конечно, счастлива, - рассказывает "Комсомольской правде" в Иркутске Алена Щербакова. – Но ровно до тех пор, пока не начала делать ремонт. Стала обдирать «казенные» обои, смотрю, а на стене огромные трещины. Вскоре такие же трещины появились в подъезде. В подвале и вовсе стена обрушилась и появились дыры. Посмотришь в них, а там все коммуникации нараспашку!

Алена и ее соседи помчались в управляющую компанию, но коммунальщики… от обслуживания злополучного дома отказались. Так, с 2017 года у жителей «сиротского» дома началось хождение по мукам: они оббивают пороги местной администрации и прокуратуры. Нет, инспекции сюда, конечно, проходили. Наведывались специалисты, осматривали и фотографировали многочисленные дефекты, качали головами. Но воз и ныне там. Что уж говорить, если за почти три года дому так и не нашли новую управляющую компанию?!

Так выглядит один из подъездов дома. Фото: предоставлено Аленой Щербаковой.

- За это время стало только хуже, - возмущается Алена Щербакова. – Батареи разрушаются, подвал топит талыми водами. Трещин на стенах стало больше. Из-за того, что протекает крыша, в квартирах на третьих этажах лопнул навесной потолок. А на первом - вода после дождя льется прямо по стенам.

Неизвестно, сколько бы еще сироты оставались со своей проблемой один на один, если бы неделю назад о несчастном доме не узнал… президент страны. На медиафоруме общероссийского народного фронта в Сочи о мучениях тайшетских сирот Владимиру Путину рассказал иркутский журналист Игорь Пиханов.

- Это не строительство, а жульничество, - ответил президент. - Мы все с вами должны сделать все для того, чтобы ничего подобного у нас не происходило.

На эти слова тут же отреагировал Следственный комитет России. Оказалось, что по факту выдачи сиротам некачественного жилья ранее возбуждались два уголовных дела! Но вскоре они были прекращены. Почему? Пока загадка. Председатель СК Александр Бастрыкин,узнав об этом, поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства изучить материалы уголовных дел и проверить, законы ли были приняты решения.

Фото: предоставлено Аленой Щербаковой.

А еще через несколько дней в Тайшет приехала комиссия. Дома №105, 105/1, 105/2, построенные по госпрограмме по улице Транспортной, лично проверили прокурор Иркутской области Александр Воронин, и.о. руководителя СУ СК России Приангарья Дмитрий Вастьянов, а также специалисты стройнадзора. Результат ревизии жильцов не удивил.

- Выявлены нарушения строительных норм и правил, проектной документации, которые застройщик допустил при их возведении, а также факты ненадлежащей эксплуатации жилых домов, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

Кроме самого застройщика под проверку попали и представители местной администрации, причастные к вводу в эксплуатацию домов.

К слову, сейчас после всей шумихи тайшетскому дому чиновники сразу нашли управляющую компанию. Порядок здесь навели за два дня: вывезли мусор, замазали шпаклевкой трещины и отмыли подъезды.

- Треть жильцов проживают в этом доме на птичьих правах, - в свою очередь, уверяют местные чиновники. - Дети-сироты сдают свое жилье третьим лицам. Поэтому и порядка нет никакого. С минимущество будем рассматривать вопрос о расторжении договоров. Что касается недостатков, то их обязан устранить застройщик.

Жильцы подтверждают, что некоторые соседи действительно не выдержали таких условий, сдали свое жилье в аренду и сняли себе новые квартиры. Их примеру уже готовы последовать и остальные.

- Сейчас нужно проводить экспертизу, которая покажет, аварийный дом или нет, -заключает Алена Щербакова. - Говорят, на это может уйти год. А ремонт еще не начали, только повесили замок на одну из дверей подвала.

«Комсомолка» следит за развитием событий.