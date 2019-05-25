2019-05-25T11:08:05+03:00
Звезды

Фильм "Дылда" Кантемира Балагова с иркутянкой в главной роди получил приз в Каннах

Дебютная роль вернувшейся в Ленинград фронтовой санитарки Ии принесла успех Виктории Мирошниченко [фото, видео]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Фильм "Дылда" Кантемира Балагова с иркутянкой в главной роди получил приз в Каннах. Фото: кадр из фильма.Фильм "Дылда" Кантемира Балагова с иркутянкой в главной роди получил приз в Каннах. Фото: кадр из фильма.
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Пройти по красной дорожке Каннского кинофестиваля рядом с мировыми знаменитостями накануне своего дня рождения! Это успех, о котором не мечтают, потому что в реальность его трудно поверить. Тем не менее состоялось. Недавняя иркутянка Виктория Мирошниченко сделала это. А сегодня ночью, 25 мая, стало известно о том, что фильм "Дылда", в котором она играла одну из главных ролей - фронтовой санитарки Ии, вернувшейся в Ленинград в 1945, получил признание в Каннах. Режиссер Кантемир Балагов получил приз за "Особый взгляд".

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Дебютный фильм актрисы из Иркутска показали в программе Каннского кинофестиваля
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-Готовимся встать в очередь за автографами, - так отшучивается на вопросы об успехах дочери мама Виктории Мирошниченко Ольга.

Шквал звонков от знакомых и друзей обрушился на семью Мирошниченко сразу же после того, как все узнали, что дебютный фильм Виктории вошел в конкурсную программу всемирно известного Каннского кинофестиваля. А уж теперь и подавно. Думали ли в творческой семье Вики, что дочка, собиравшаяся стать архитектором, не просто поступит в ГИТИС, преодолев конкурс в 100 человек на место, но и первый же ее фильм будет очень успешным? Так далеко, конечно, никто не загадывал. Но дочка прислала маме фото с проб на этот фильм и сообщила -летом на каникулы не ждите, съемки.

- Съемки были тяжелые, всю осень и зиму дочь буквально разрывалась между учебой в Москве и работой в Питере, жила на два города, но все-таки выдержала, - рассказывала "Комсомольской правде" в Иркутске Ольга Мирошниченко. – Готовясь к роли, Виктория встречалась с блокадниками. Больше всего ее впечатлила 90-летняя старушка, у которой во время блокады умерли семь членов семьи. Но, несмотря на такую тяжелую судьбу, она сохранила веру в будущее.

Ее героиня Ия - та самая Дылда, по прозвищу которой и назван фильм. Она вернулась с фронтовой подругой Машей в Ленинград, где все еще дышит блокадой. На фронте девушка получила контузию. последствия которой продолжают сказываться на ее жизни, так же как последствия войны сказываются на жизни самого Ленинграда. Сами создатели картины назвали ее историей о том, как женщины пытаются начать мирную жизнь в городе, который лежит в руинах. Кинокритики отмечают, что этот фильм не столько о войне, сколько о людях, которые пережили ее ужасы и продолжают нести их в себе даже после ее окончания.

Дылда (официальный трейлер).Новый фильм Кантемира Балагова

ИСТОЧНИК KP.RU

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