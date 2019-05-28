Заметил с воздуха: летчик самолета Як-18 снял на видео поджигателей леса в Иркутской области

То, что некоторые лесные пожары этой весной возникают в Иркутской области по вине поджигателей, подтвердилось благодаря авиапатрулированию. Группу таких пироманов в Черемховском районе, на днях, с воздуха заметил летчик-наблюдатель, который возвращался на базу с очередного осмотра лесопожарной обстановки.

Сначала пилот увидел дым, который поднимался от нового очага, поблизости от деревни Поморцева. Следуя инструкции, летчик свернул в сторону этого пожара и заметил, как на лесной дороге, несколько человек, выходят из леса и заметив самолет прямо над собой, спешно садятся в автомобиль УАЗ Хантер с багажником на крыше и уезжают. Проследить за ними летчик не смог, так как у него заканчивалось топливо. О том, что это были именно поджигатели, рассказали в министерстве лесного комплекса Приангарья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/711362" frameborder="0"></iframe> Летчик самолета Як-18 снял на видео поджигателей леса в Иркутской области.

– Об этом говорят несколько фактов, - рассказывает заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков. - Возгорание было в нескольких местах, там, где находились сухие порубочные остатки, сложенные в болотистой местности для перегнивания. К этим очагам для их тушения сразу направились лесники. Но трактора и бульдозеры мы там применить не могли, они бы просто увязли в болоте. Пришлось работать вручную. Огонь распространялся в сторону ближайших сел и деревень, но нам удалось его остановить и предотвратить угрозу.

Пожар разгорелся на площади около двух тысяч гектаров, из которых 200 га, покрытые лесом. На тушение этого крупного очага приехали 30 человек и 12 единиц техники. Вскоре его локализовали. Ну а видеоматериалы, на которых изображены возможные поджигатели передали в полицию.

Добавим, что несмотря на прошедший мокрый снег и дождь, по состоянию на 28 мая в Иркутской области действуют 8 природных пожаров в Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Черемховском, Боханском и Осинском районах. В локализованном состоянии находятся два очага в Иркутском и Бодайбинском районах. Утром удалось полностью потушить пожары в Усольском и Усть-Илимском районах.