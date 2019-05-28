Боинг 737 рейсом Благовещенск-Москва аварийно сел в Иркутске

В аэропорту Иркутска, днем, 28 мая совершил аварийную посадку Боинг 737 с 149 пассажирами на борту, летевший по маршруту Благовещенск-Москва. По предварительной информации, пилоты запросили посадку в иркутском аэропорту из-за технической неполадки. У лайнера произошел отказ высотомера (прибор, предназначенный для измерения высоты, прим. Ред.).

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» в Иркутске, посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал. Точные причины неисправности Боинга выяснятся после того, как его осмотрят специалисты. Когда он сможет вылететь далее по маршруту, пока неясно. Возможно, вскоре появятся новые подробности. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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