«Байкал Бизнес Форум - 2019»: индустриализация, газификация, цифровизация

В Иркутске прошел уже четвертый по счету Байкал Бизнес Форум. Он стал одним из самых массовых, представительных и знаковых за всю историю.

В рамках ББФ губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил курс на индустриализацию региона. Также обсуждались вопросы развития промышленности, предстоящей газификации, использования технологий искусственного интеллекта в городской среде и многие другие.

Концепция «государства развития»

Губернатор Приангарья Сергей Левченко обратился к участникам «Байкал Бизнес Форума - 2019» с инвестиционным посланием.

- Масштабная индустриализация будет приоритетным проектом на всю ближайшую пятилетку и далее, - заявил Сергей Левченко. - Стратегические направления индустриализации - развитие газовой и газохимической отрасли, золотодобывающей промышленности, глубокой переработки леса, фармацевтической, строительной отрасли, а также переработки сельскохозяйственной продукции. В рамках индустриализации поставлены следующие задачи: не менее 100 новых предприятий за пять лет; не менее 1 трлн рублей инвестиций; создание 16 тысяч рабочих мест; налоговые поступления в консолидированный бюджет - не менее 230 млрд рублей. Для достижения поставленных целей мы будем использовать весь имеющийся у нас арсенал мер господдержки и государственного участия.

Глава региона обратил внимание на то, что в последние три года правительство региона работает в русле концепции «государства развития».

- Эта концепция предполагает активное вовлечение государства в экономические процессы, создание модели «управляемого рынка», - отметил губернатор. - Повышение управляемости - вот главная задача, на которую мы опирались при разработке государственного плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019 - 2023 годы.

Да будет газ!

На пленарном заседании форума модератор дискуссии, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Яна Шевченко предложила обсудить проект мирового уровня по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

- Важно понять, что Иркутская область получит от реализации столь масштабного проекта, а также, каких шагов инвестор ожидает от региональной и муниципальной власти, - обозначила она основные вопросы по заданной теме.

Как сообщил генеральный директор компании «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов, поставка газа с Ковыктинского газоконденсатного месторождения в магистральный газопровод «Сила Сибири» начнется в январе 2023 года.

Начало эксплуатационного бурения первой скважины запланировано на октябрь 2019 года.

- Всего планируется пробурить более 500 газовых скважин, построить свыше 1800 километров газопроводов-шлейфов, пять установок комплексной подготовки газа, центральную компрессорную станцию, терминал отгрузки газового конденсата, 180 километров магистрального конденсатопровода, а также вахтовые поселки, полигон ТБО, линии электропередачи и всю инженерную инфраструктуру. Поскольку проектная документация разрабатывается поэтапно, точную сумму инвестиций в Ковыктинское месторождение назвать сложно, но на стадии экономического обоснования в 2014 году вложения оценивались в 600 миллиардов рублей. Основной объем работ придется на 2021 - 2024 годы. К 2025-му мы должны выйти на поставки 25 миллиардов кубометров газа в год.

Реализация такого проекта потребует большого количество высококвалифицированных специалистов. Их уже готовит ИрНИТУ. Также подписано соглашение с ИГУ, совместно с правительством Иркутской области идет работа по развитию среднего профессионального образования - в Жигаловском районе создается соответствующее учреждение.

Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский отметил, что через несколько лет на территории Ковыктинского месторождения будет работать более 15000 человек, что больше, чем все население муниципалитета.

- Мы должны быть готовы принять такое количество людей. Нужны больницы, школы, детские сады, вся необходимая инфраструктура, - заявил мэр.

Как подчеркнула в завершение дискуссии генеральный директор Агентства инвестиционного развития Яна Шевченко, освоение Ковыкты - это еще и комплексное развитие территории.

- Мы говорили об инвестициях, но в результате все свелось к беседе о людях, и это правильно. Человеческий капитал - самый важный ресурс, в который нужно вкладывать средства в первую очередь, - отметила она.

Вопросы развития территорий продолжили обсуждать на круглом столе «Нужны ли инвесторы муниципальным образованиям. Взаимодействие власти и бизнеса».

Елена Васькова, начальник Управления по инфраструктурной поддержке Агентства по инвестиционному развитию Иркутской области, отметила, что в данном вопросе муниципалитету нужно учитывать и свои интересы, и инвестора.

- Важно создавать благоприятный инвестиционный климат, формировать привлекательные инвестиционные предложения, приглашать инвесторов и предлагать им свои условия, - сказала Елена Васькова.

Промышленность и инвестиционный климат

В рамках круглого стола, посвященного перспективным направлениям развития промышленной политики в Иркутской области, заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова сообщила, что в 2018 году прибыль предприятий, формирующих основную часть дохода областного бюджета, выросла по сравнению с 2017-м на 46% - до 338 млрд рублей. Объем привлекаемых инвестиций также вырос - их приток в экономику региона в прошлом году составил 316 млрд рублей, что выше уровня 2017 года на 17%.

На поддержку предприятий в 2018 году из бюджета региона и институтов развития бизнеса было выделено 19 млрд рублей, что на 3,2 млрд рублей больше, чем в 2017-м. Эти средства организации получили в виде субсидий и налоговых льгот, а также посредством займов, поручительств и долевого участия в уставном капитале. Компании, получившие поддержку, создали в Приангарье 2161 рабочее место, а на каждый рубль поддержки в бюджет региона дополнительно привлечено 1,4 рубля налоговых доходов.

Участники секции «Промышленность» также обсудили вопрос создания промпарка с использованием инфраструктуры Ангарского электролизного химического комбината, концепцию развития Тулунского завода стеклокомпозитов, программы «выращивания» малого и среднего бизнеса и льготного лизинга.

Было отмечено, что успешная реализация новых проектов во многом зависит от инвестиционного климата, созданного в регионе. Как подчеркнула Яна Шевченко, в настоящее время на территории Иркутской области реализуется свыше 120 инвестпроектов общей стоимостью более 800 млрд рублей. Это инвестиции в машиностроение, фармацевтику, трубопроводный транспорт, лесопромышленный и нефтегазовый комплексы. По объему инвестиций в основной капитал Иркутская область занимает второе место в СФО и 18-е в России. По объему предоставляемых льгот инвестиционного характера Приангарье находится на 11-м месте в стране.

На «Байкал Бизнес Форуме» также изучили опыт и перспективы внедрения искусственного интеллекта в городскую среду. В Иркутске такие технологии уже активно используются. Но возможности для совершенствования есть.

Участники секции обсудили развитие интернета вещей и его возможное применение в Иркутской области, опыт разработки чат-ботов в иркутских компаниях, использование блокчейн-технологий и больших данных для городских сервисов.

- «Байкал Бизнес Форум» - ключевая площадка для предпринимателей Иркутской области, самый доступный способ получить информацию извне, - отметил Андрей Заворин, венчурный инвестор и IT-предприниматель. - Если иркутский бизнес хочет быть конкурентоспособным, он должен контролировать, что происходит вокруг, стремиться открывать для себя новое и понимать, как это новое меняет мир. Цель форума - показать возможности для региона, бизнеса, власти, посмотреть на привычные вещи под другим углом, задать вопросы, где и как работают новые технологии, и получить исчерпывающие ответы.

В целом программа форума включала в себя несколько направлений - это креативная экономика, промышленность и инновационное развитие предприятий, сельское хозяйство, экспорт и лесной комплекс, развитие байкальских рекреационных территорий, финансовая поддержка и развитие малого бизнеса.

- Для нас принципиально важно сосредоточиться на главной задаче - на развитии Иркутской области, при этом не закрываясь в себе, а будучи открытыми успешному опыту других городов, регионов и даже стран, - подчеркнула Яна Шевченко. - ББФ - это та площадка, где можно и губернатору задать вопрос, и молодых ученых увидеть. Здесь рождаются интересные идеи, которые, безусловно, будут способствовать развитию Приангарья.