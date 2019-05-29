Убил из-за неразделенной любви: сибиряк, расправившийся с отцом бросившей его женщины, предстанет перед судом

В Кижингинском районе Бурятии завершено расследование громкого убийства, которое в ноябре прошлого года совершил 20-летний житель села Новокижингинск Максим (имя изменено, прим. Ред.). «Комсомольская правда» в Иркутске писала, как молодой парень влюбился в 30-летнюю сельчанку Марину (имя изменено) и закрутил с ней роман.

После года ухаживаний они стали жить вместе. Но в октябре 2018-го, взрослая дама решила бросить своего юного воздыхателя. Она собрала чемоданы и вернувшись к своему бывшему мужу, переехала вместе с ним на другой конец страны – в Кострому. А Максиму оставила лишь записку с сухой подписью: «Между нами все кончено».

- После этого Максим жил у меня и я сама видела, как он день и ночь сидел в телефоне, звонил ей, строчил сообщения, умоляя вернуться, - рассказывала «Комсомолке» тетя парня Татьяна. – Вроде как сначала она даже пообещала приехать, но потом призналась, что любовь прошла.

Обезумевший от неразделенной любви парень… решил убить родителей Марины. Только это, считал он, могло заставить ее вернуться домой, в Бурятию. Сибирский Отелло отправился к дому любимой, где теперь жили ее престарелые родители. Подойдя к ограде, через окно он увидел, что пенсионеры смотрят телевизор, и выманил их на улицу. Для этого залез на крышу и погнул антенну, а сам спрятался рядом с крыльцом. Когда 70-летний хозяин вышел на улицу, парень набросился на него сзади и несколько раз ударил молотком по голове. А когда тот упал, добил его еще двумя ударами. Выбежавшую на крыльцо женщину, он попытался задушить, но не смог. Тогда он прямо на ее глазах, закатал тело убитого мужа в ковер и скинул его в подполье. Затем увел перепуганную женщину в лес, где посадил в угнанный накануне внедорожник и позвонив своей любимой в Кострому, как на духу рассказал все, что натворил и потребовал, чтобы она быстрее возвращалась в Бурятию.

В этом внедорожнике парень похитил жену убитого пенсионера. Фото: СУ СК России по Бурятии.

Так как дальнейшего плана у Максима не было, он начал катать пенсионерку по округе. Во время одной из остановок, ей удалось сбежать. К этому моменту Марина уже сообщила о преступлении в полицию. В тот же вечер сыщикам удалось задержать преступника. Расследование дела длилось более полугода и наконец, дошло до суда. За это время прошла и судебно-психиатрическая экспертиза.

- Она проводилась в стационарных условиях, и показала, что юноша вменяем, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Он в полной мере осознавал опасность своих действий и мог руководить ими. В состоянии аффекта в момент совершения преступлений он не находился.

Парню предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям. Среди нихх: «Убийство», «Похищение человека», «Уничтожение чужого имущества», «Угроза убийством» и «Угон». Вскоре суд вынесет ему приговор.