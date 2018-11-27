День и ночь умолял вернуться: в Сибири парень убил отца возлюбленной, которая его бросила

Любви все возрасты покорны. Так про себя думал 19-летний Максим из маленького бурятского села, когда около года назад без памятства влюбился в 30-летнюю односельчанку Марину. Не остановило юношу и то, что у его музы двое детей и даже был гражданский муж! Роман развивался стремительно. Женщина приняла ухаживания молодого ухажера и стала с ним тайно встречаться.

- Мы мамой Максима сколько раз говорили ему: брось ты ее, зачем она тебе, найди себе молоденькую девчонку, свою сверстницу и все будет хорошо, - рассказывает «Комсомольской правде в Иркутске» тетя парня Татьяна. – А Марина тебя до добра не доведет!

Родные паренька словно в воду глядели. Но разве вразумишь пылающего страстью? Сначала о тайном романе узнал муж Марины и даже приезжал «на разборки» к сопернику. Но препятствия только еще больше разогрели в юноше азарт.

- Мы все равно будем вместе! – твердил он всем в округе.

А месяц назад Максим уехал из села на заработки. В это же самое время собрала чемоданы и Марина. Вместе с детьми и мужем она переехала в другой конец страны – в Кострому.История умалчивает почему. Односельчане шепчутся, мол, супруг ее увез подальше от молодого любовника. Ему же на прощание женщина только отправила смс-сообщение: «Между нами все кончено». Максим убивался по любимой, скучал и даже готов был поехать вслед за ней, но только где ее искать?

Да и денег на билеты у него не было. Простой сельский парень, перебивается случайными заработками, но зато какие чувства!

- Последнее время он жил у меня и я сама видела, как он день и ночь сидел в телефоне, звонил ей, строчил сообщения, умоляя вернуться, - продолжает тетя парня Татьяна. – Вроде как сначала она даже пообещала приехать, но потом призналась, что любовь прошла.

А Максим продолжал твердить: «Она все равно вернется и будет моей!». Ходил чернее тучи и уже, видимо, вынашивал коварный план мести.

- Мы думали, что время лечит раны, а оказалось не так, - говорят его родные.

Обезумивший от неразделенной любви парень… решил убить родителей Марины. Только это, считал он, могло заставить ее вернуться домой, в Бурятию.

Кстати, 70-летние отец и мать женщины отлично знали Максима. Живут в одном селе, да и к тому же парень не раз к ним приходил, чтобы излить душу. Все надеялся, что они ему как-то помогут вернуть их дочь. Но в этот раз он отправился к старикам с молотком в руках. План действий Отелло разрабатывал уже на ходу. Подойдя к ограде, через окно увидел, что пенсионеры смотрят телевизор, а потом придумал, как выманить их на улицу. Для этого залез на крышу и погнул антенну, а сам спрятался рядом с крыльцом. Когда пожилой хозяин вышел на улицу, парень набросился на него сзади и несколько раз ударил молотком по голове. А когда тот упал, добил его еще двумя контрольными ударами.

Услышав крик, на крыльцо выбежала и жена пенсионера. Максим накинул на ее шею шнурок и попытался задушить. То ли у парня задрожали руки, то ли он все же решил пощадить женщину, но расправиться с ней он не смог. Перепуганной пенсионерке он твердо объявил, что берет ее в плен. Затем прямо на ее глазах, закатал тело убитого мужа в ковер и скинул его в подполье.

В этом внедорожнике парень похитил жену убитого пенсионера. Фото: СУ СК России по Бурятии.

- Оказалось, что накануне он еще угнал у местного предпринимателя внедорожник и спрятал его в лесу, недалеко от дома пенсионеров, - рассказали в СУ СК России по Бурятии. – Именно к нему он и повел захваченную старушку. Усадив ее в салон, он позвонил своей любимой в Кострому. И как на духу рассказал все, что натворил, и посоветовал скорее вернуться в Бурятию.

Дальнейшего плана у парня не было, поэтому он всю ночь провозил мать Марины в машине. За это время на след преступника вышли полицейские, которым о трагедии сообщила дочь пленницы. Когда они попытались остановить внедорожник на одной из дорог, юноша, выпрыгнул из салона и бросился наутек. Бегая по лесу весь день, парень замерз и проголодался. Поэтому, как стемнело, решил незаметно вернуться в дом своей матери, чтобы взять еду и теплую одежду, но там его уже поджидал наряд оперативников.

- Парня арестовали, - комментируют в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Предъявлено обвинение в убийстве. Кроме того, ему предстоит ответить за угон авто и похищение человека. Кстати, одна судимость за кражу у него есть. Так что срок ему наверняка, светит немаленький.

А Марина теперь и слышать не хочет о бывшем любовнике. На похороны отца она еще не приехала.

Имена и фамилии героев публикации изменены.