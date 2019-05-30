2019-05-30T12:22:41+03:00
Происшествия

Убил за то, что обматерила: житель Усть-Илимска зарезал и сжег руководителя похоронного агентства

Задержать мужчину, который уже был судим за убийство, удалось по горячим следам [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Убил за то, что обматерила: житель Усть-Илимска зарезал и сжег директора похоронного агентства. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Убил за то, что обматерила: житель Усть-Илимска зарезал и сжег директора похоронного агентства. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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В Усть-Илимске полицейским и следователям по горячим следам удалось раскрыть жестокое убийство местной предпринимательницы. Тело 47-летней женщины, 27 мая нашли в сгоревшем автомобиле в лесу, в 15 километрах от города. Подозреваемого задержали буквально на следующий день. Им оказался ранее судимый за убийство 31-летний местный житель.

Мотив этого убийства шокировал даже опытных сотрудников уголовного розыска. На допросе мужчина рассказал, что нанес руководительнице ритуального агентства несколько ударов ножом, после того, как она выразилась в его адрес нецензурной бранью. Затем, он положил уже бездыханное тело женщины в свой автомобиль «Тойоту Авенсис», вывез его в лес, где поджег машину и скрылся.

Подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК России по Иркутской области. – Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Фото: СУ СК России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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