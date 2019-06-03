Вузы Иркутска 2019: каждый третий школьник сможет стать студентом-бюджетником

Глазом не успели моргнуть, а кампания ЕГЭ-2019 уже пересекла экватор. Выпускники сдали половину экзаменов: по выбору – географию, литературу, историю химию, обязательные – математику профильного и базового уровней, а сегодня на очереди русский язык. От последних зависит, получат ли школьники аттестат или справку. Не успеют ребята оглянуться, как стартует приемная кампания в вузы. А многие, кстати, до сих пор не определились, куда пойдут учиться дальше. Но будут – это точно. По данным регионального министерства образования, получить высшее образование планируют около 60% выпускников, а их в регионе всего более 13 тыс. человек. При этом бюджетных мест в крупнейших высших учебных заведениях почти 4 тысячи. То есть шанс есть у каждого третьего абитуриента! Что предлагают вузы Иркутска 2019, узнала «Комсомолка».

У биологов и химиков шансов больше

Итак, традиционно больше всего бюджетных мест выделили крупнейшему техническому вузу Приангарья - НИ ИрНИТУ: 1239 – для бакалавров, 367 – для специалистов. И на каких же направлениях их больше всего?

– Ждем ребят на следующие направления: «строительство» - 169 бюджетных мест, «горное дело» - 158, «электроэнергетика и электротехника» - 90, – рассказал заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Владимир Надршин. – Если говорить о конкурсе, то на строительство он в прошлом году составил 5 человек на место, на горное дело - 4,5, на электроэнергетику и электротехнику - 6. Теперь о проходном балле: самый высокий был на направлении «дизайн» - 325, на специальности «архитектура» - 291, на «дизайне архитектурной среды» - 278.

Второй на очереди, но отнюдь не по значимости, - классический университет. Бюджетных мест в ИГУ почти столько же, сколько в техническом: 1569 для бакалавров и 31 для специалиста. Контрольные цифры приема, кстати, год от года только растут! Так, уже известно, что 2020–м в ИГУ будет на 139 бюджетных мест больше. А на какие направления?

– На естественнонаучные и педагогические - тенденция такова уже несколько лет, – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Матвеев. – Так, на направление «педагогическое образование с двумя профилями подготовки» в прошлом году выделили 276 мест, а в этом - уже 340!

По сравнению с прошлым годом прибавилось их и на направлении «лингвистика»: год назад было 74, теперь - 95. На биологию за счет федерального бюджета смогут поступить 85 абитуриентов (для сравнения: в прошлом году – 63). А претендентов, к слову, не так уж и много – всего по четыре на место. Так что шансы поступить весьма велики, даже если за ЕГЭ вы набрали не так уж много баллов. Дело в том, что сдавать биологию желающих немного: писали всего 2688 человек. Соответственно, и конкуренция ниже. Для сравнения: обществознание выбрали 7937 выпускников региона, а эта дисциплина является профильной на многих направлениях: «менеджмент», «журналистика», «юриспруденция», «экономика» и т. д. Что следует? За эти бюджетные места и развернется настоящая война, хотя это вовсе не новость. Не зря приемные комиссии вузов каждый год советуют: лучше сдайте химию или биологию на 40 баллов, чем обществознание на 80, - шансов пройти на бюджет все равно будет больше. Ведь там, где обществознание - профиль, конкурс каждый год искусственно завышен. С чем еще придется столкнуться абитуриентам при поступлении в вузы Иркутска?

Высокий конкурс среди юристов и экономистов

Ждут будущих студентов и в Иркутском государственном университете путей сообщения.

– В этом году нам выделили 1080 мест для специалистов и 135 для бакалавров, – объясняет ответственный секретарь приемной комиссии ИрГУПСа Елена Лыткина. - Как всегда, наибольшее количество бюджетников готовы принять направления «система обеспечения движения поездов» – 340 человек, «строительство железных дорог и транспортных тоннелей» – 280, «подвижной состав железных дорог» - 165.

Выпускников, которые хотели бы связать свою жизнь с сельским хозяйством, готовы принять в Иркутском государственном аграрном университете.

– Всего в этом году вузу выделили 661 бюджетное место на бакалавриат и 90 - на специалитет, – рассказывает секретарь приемной комиссии Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского Софья Труфанова. – Большая часть из них выделена на направления «ветеринария» - 90, «агроинженерия» - 80 на инженерном факультете и 70 на энергетическом. В прошлом году конкурс на ветеринарию был три человека. Четыре абитуриента претендовали на одно место по специальности «агроинженерия» на инженерном факультете и пять абитуриентов - на энергетическом.

Следом идет ведущий экономический вуз Приангарья – Байкальский государственный университет. В этом году ему выделили 322 бюджетных места на бакалавриат и 37 на специалитет. Больше всего мест, конечно же, получило направление «экономика». Там в счет федерального финансирования готовы выучить 61 студента. 40 мест выделили специальности «лесное дело» и 32 - «юриспруденции».

Год назад за право стать дипломированным экономистом боролись 12 человек. А вот на направлении «лесное дело» конкурс составил всего два человека на место, то есть каждый второй автоматически стал студентом. Самая же серьезная борьба развернулась меду будущими юристами – по 27 человек на место. Вот и доказательство того, о чем говорили выше. Зря не выбрали биологию и химию в формате ЕГЭ!

Ну и завершает список единственный медицинский вуз Восточной Сибири - Иркутский государственный медицинский университет. В этом году Министерство образования и науки РФ выделило ИГМУ 418 бюджетных мест (ровно столько же было и в 2018-м). Больше всего мест получило направление «лечебное дело» - там 160 будущих врачей смогут получить заветный диплом за счет государства. В прошлом году конкурс здесь был больше 10 человек. Еще 105 досталось специальности «педиатрия», где в 2018 году за право поступить на бюджет боролись 9 человек, и 75 мест - «медико-профилактическому делу» (год назад конкурс здесь был 6 человек на место).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вузы Иркутска: набор на военные кафедры открыт!

В этом году в ИГУ впервые за долгие годы откроется набор в военную кафедру. Однако желающим «пройти» военную службу в стенах университета надо настраиваться – отбор жесткий.

– В военно-учебном центре нам выделили 108 мест, – разъяснил ответственный секретарь приемной комиссии Дмитрий Матвеев. - Будем готовить на две специальности: «командир отделения» и «старший стрелок». Рассчитывать на зачисление в военную кафедру может студент любого направления, который окончил первый курс, сдал нормативы по физподготовке и имеет хорошие отметки по учебе по итогам двух сессий. При выпуске юноши получат сержантские погоны и будут зачислены в запас Вооруженных сил РФ.

А вот в ИрНИТУ набор на военную кафедру существует давно и в 2019 году пройдет на прежних условиях. Главное, зачисляют только тех парней, кто успешно окончил первый курс в вузе и сдал на «отлично» положенные нормативы. Всего 102 лучших студента смогут получить погоны, не покидая стен альма–матер. Однако такая возможность есть только у студентов технических направлений. А вот у поступивших в ИрНИТУ на специальности «юриспруденция» или «журналистика» шанса отдать долг Родине во время учебы нет.